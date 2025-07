Prime Gaming: Zahlreiche Spiele im Juli kostenlos

Falls ihr es verpasst habt… Amazon hat kürzlich angekündigt, dass der Prime Day 2025 von Dienstag, 8. Juli, bis Freitag, 11. Juli, stattfinden wird.

Prime Gaming-Mitglieder können sich auf eine Reihe weiterer großartiger Angebote freuen, die sowohl im Vorfeld des Prime Day als auch während des Prime Day selbst verfügbar sind! Zur Feier des Prime Day können Prime-Mitglieder noch bis zum 7. Juli eine Auswahl von sechs beliebten PC-Spielen ohne zusätzliche Kosten erhalten, darunter Saints Row IV: Re-Elected, STAR WARS: Rebellion, Saints Row 2, TOEM, Dungeon of the ENDLESS Definitive Edition und Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft.

Zusätzlich zu den kürzlich angekündigten Prime Day-Vorabangeboten bietet Prime Gaming den ganzen Juli über mehrere kostenlose Titel an, wobei das erste Spiel ab sofort erhältlich ist!

In diesem Monat können sich die Spieler in Paquerette Down the Bunburrows von den Häschen überlisten lassen und in Venba eine südindischen Immigrantenmutter spielen, die mit ihrem Sohn durch die Sprache des Essens bondet.

[Prime Day Vorfreude] Jetzt Verfügbar Dungeon of the ENDLESS™ Definitive Edition [Amazon Games App] – Dungeon of the Endless ist Amplitude Studios Interpretation des anspruchsvollen Roguelike-Genres, das mit Dungeon-Defense-Mechaniken für ein einzigartiges Spielerlebnis sorgt.

– Dungeon of the Endless ist Amplitude Studios Interpretation des anspruchsvollen Roguelike-Genres, das mit Dungeon-Defense-Mechaniken für ein einzigartiges Spielerlebnis sorgt. [Prime Day Vorfreude] Jetzt Verfügbar Tomb Raider I-III Remastered Starring Lara Croft [GOG Code] – Die ursprünglichen drei Tomb Raider-Abenteuer: In dieser ultimativen Sammlung können Spieler zum ersten Mal das komplette Abenteuer mit allen Erweiterungen und geheimen Levels auf modernen Plattformen spielen.

– Die ursprünglichen drei Tomb Raider-Abenteuer: In dieser ultimativen Sammlung können Spieler zum ersten Mal das komplette Abenteuer mit allen Erweiterungen und geheimen Levels auf modernen Plattformen spielen. [Prime Day Vorfreude] Jetzt Verfügbar Saints Row 2 [GOG Code] – Saints Row 2 bringt wahre Freiheit ins Open-World-Gaming. In dieser Fortsetzung des hochgelobten und überaus erfolgreichen Saints Row können die Spieler spielen, wen sie wollen, wie sie wollen und mit wem sie wollen.

– Saints Row 2 bringt wahre Freiheit ins Open-World-Gaming. In dieser Fortsetzung des hochgelobten und überaus erfolgreichen Saints Row können die Spieler spielen, wen sie wollen, wie sie wollen und mit wem sie wollen. [Prime Day Vorfreude] Jetzt Verfügbar TOEM [GOG Code] – Spieler begeben sich in diesem handgezeichneten Abenteuerspiel auf eine reizvolle Expedition und nutzen ihr fotografisches Auge, um die Geheimnisse des magischen TOEM zu lüften. Sie chatten mit schrulligen Charakteren, lösen ihre Probleme, indem sie tolle Fotos schießen, und bahnen sich ihren Weg durch eine entspannende Landschaft!

– Spieler begeben sich in diesem handgezeichneten Abenteuerspiel auf eine reizvolle Expedition und nutzen ihr fotografisches Auge, um die Geheimnisse des magischen TOEM zu lüften. Sie chatten mit schrulligen Charakteren, lösen ihre Probleme, indem sie tolle Fotos schießen, und bahnen sich ihren Weg durch eine entspannende Landschaft! [Prime Day Vorfreude] Jetzt Verfügbar Saints Row IV: Re-Elected [GOG Code] – Nach einer katastrophalen Alien-Invasion auf der Erde wurden die Saints in eine bizarre Steelport-Simulation versetzt. Mit neuen und alten Freunden und einem Arsenal an Superkräften und seltsamen Waffen müssen sie kämpfen, um die Menschheit von dem außerirdischen Oberherrn Zinyak und seinem außerirdischen Imperium zu befreien und die Welt im wildesten Open-World-Spiel aller Zeiten zu retten.

– Nach einer katastrophalen Alien-Invasion auf der Erde wurden die Saints in eine bizarre Steelport-Simulation versetzt. Mit neuen und alten Freunden und einem Arsenal an Superkräften und seltsamen Waffen müssen sie kämpfen, um die Menschheit von dem außerirdischen Oberherrn Zinyak und seinem außerirdischen Imperium zu befreien und die Welt im wildesten Open-World-Spiel aller Zeiten zu retten. [Prime Day Vorfreude] Jetzt Verfügbar STAR WARS™: Rebellion [GOG Code] – Es ist eine Zeit der großen Umwälzungen. Der erste Todesstern wurde zerstört, was einen großen Sieg für die Rebellion bedeutet. Aber das Imperium bleibt stark. Als Kommandant müssen Spieler sich entscheiden, ob sie die Kontrolle über die Rebellenallianz oder das Galaktische Imperium übernehmen. Ihr Ziel: die vollständige Herrschaft über die Galaxis.

Jetzt Verfügbar Boxes: Lost Fragments [Epic Games Store] – Als legendärer Dieb werden Spieler für ihren nächsten Auftrag in eine prächtige und prunkvolle Villa gelockt. Dort finden sie eine Reihe von Rätselkisten, die für einen unbekannten Zweck entworfen wurden. Was eigentlich ein schnelles Rein und Raus sein sollte, entwickelt sich allmählich zu ihrem eigenen erschütternden Kampf um Freiheit und Antworten.

– Als legendärer Dieb werden Spieler für ihren nächsten Auftrag in eine prächtige und prunkvolle Villa gelockt. Dort finden sie eine Reihe von Rätselkisten, die für einen unbekannten Zweck entworfen wurden. Was eigentlich ein schnelles Rein und Raus sein sollte, entwickelt sich allmählich zu ihrem eigenen erschütternden Kampf um Freiheit und Antworten. Jetzt Verfügbar Paquerette Down the Bunburrows [Epic Games Store] – Die Hasen … ihr MÜSST sie einfangen! Spieler denken über den Tellerrand hinaus oder lassen sich von den Häschen in diesem niedlichen Pfadfinder-Puzzlespiel überlisten!

– Die Hasen … ihr MÜSST sie einfangen! Spieler denken über den Tellerrand hinaus oder lassen sich von den Häschen in diesem niedlichen Pfadfinder-Puzzlespiel überlisten! 17. Juli ENDLESS™ Space 2 Definitive Edition [Amazon Games App] – Endless Space 2 ist der dritte Titel von Amplitude Studios im gefeierten Endless™-Universum. Diese strategische Weltraumoper spielt im mysteriösen Universum der „Endless“, gottähnlichen Wesen, die es schon lange nicht mehr gibt… aber die Geheimnisse ihrer Zeit hallen immer noch durch die Galaxie.

– Endless Space 2 ist der dritte Titel von Amplitude Studios im gefeierten Endless™-Universum. Diese strategische Weltraumoper spielt im mysteriösen Universum der „Endless“, gottähnlichen Wesen, die es schon lange nicht mehr gibt… aber die Geheimnisse ihrer Zeit hallen immer noch durch die Galaxie. 17. Juli Besiege: The Splintered Sea DLC [Amazon Games App] – Spieler tauchen ein in die Erweiterung zu The Splintered Sea, die Wasser in Besiege einführt, um weitere Eroberungen im Maschinenbau zu ermöglichen! Spieler kämpfen sich durch eine 15-stufige Ozean-Kampagne, erkunden eine völlig neue Sandbox und nutzen 8 neue Blöcke, um auf hoher See Chaos zu stiften!

– Spieler tauchen ein in die Erweiterung zu The Splintered Sea, die Wasser in Besiege einführt, um weitere Eroberungen im Maschinenbau zu ermöglichen! Spieler kämpfen sich durch eine 15-stufige Ozean-Kampagne, erkunden eine völlig neue Sandbox und nutzen 8 neue Blöcke, um auf hoher See Chaos zu stiften! 24. Juli Venba [GOG Code] – Venba ist ein erzählerisches Kochspiel über Familie, Liebe und Verlust. In der Rolle von Venba, einer südindischen Immigrantenmutter, bauen Spieler mit ihrem Sohn durch die Sprache des Essens eine Verbindung auf.

– Venba ist ein erzählerisches Kochspiel über Familie, Liebe und Verlust. In der Rolle von Venba, einer südindischen Immigrantenmutter, bauen Spieler mit ihrem Sohn durch die Sprache des Essens eine Verbindung auf. 24. Juli I Love Finding Wild Friends Collector’s Edition [Legacy Games Code] – I Love Finding Wild Friends! ist ein klassisches Wimmelbildspiel, das in atemberaubenden natürlichen Lebensräumen spielt! Spieler entdecken und sammeln verschiedene wilde Tiere, genießen herausfordernde neue Minispiele, knacken fesselnde Rätsel und sammeln eine Reihe exotischer Kreaturen auf ihrer Tour durch die Wildnis!

– I Love Finding Wild Friends! ist ein klassisches Wimmelbildspiel, das in atemberaubenden natürlichen Lebensräumen spielt! Spieler entdecken und sammeln verschiedene wilde Tiere, genießen herausfordernde neue Minispiele, knacken fesselnde Rätsel und sammeln eine Reihe exotischer Kreaturen auf ihrer Tour durch die Wildnis! 31. Juli Heroes of Loot [GOG Code] – Heroes of Loot kombiniert die Action von Twin-Stick-Shootern mit dem Dungeon-Crawling von Roguelikes. Spieler finden sich inmitten von Horden von Geistern, Schädeln, Zyklopen, Tierchen und vielem mehr wieder. Sie überleben mit schnellen Reflexen, steigern ihre Stufe, um ihre Waffe zu verbessern, und wenn sie Zeit haben, erledigen sie einige Quests für zusätzlichen Loot und Upgrades.