Prince of Persia: Sands of Time: Ubisoft Toronto mischt beim Remake mit

Das Remake von Prince of Persia: The Sands of Time bekommt Unterstützung aus Toronto, wie offiziell bestätigt wurde.

In die Entwicklung des Prince of Persia: The Sands of Time-Remakes kommt erneut Bewegung. Vor rund zwei Jahren zog Ubisoft die Studios in Mumbai und Pune von dem Projekt ab und übergab die Kontrolle an Ubisoft Montreal, wo einst schon das Original entwickelte wurde. Seither ist es relativ ruhig um den Titel, doch mit einer jüngst getätigten Ankündigung, scheint die Neuauflage von Prince of Persia: The Sands of Time wieder etwas greifbarer zu werden.

Jedenfalls teilte Ubisoft Toronto via X/Twitter mit, dass man sich der Entwicklung des Spieles anschließe. Man freue sich sehr darauf, die Zeit zurückzudrehen und die Kreativität, die Expertise und die neuesten technologischen Errungenschaften in den Titel einfließen zu lassen.

Aus dem Post geht ebenfalls hervor, dass dies in Zusammenarbeit mit Ubisoft Montreal geschieht. Dem Studio wurde das Projekt also nicht entzogen.