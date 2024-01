Prince of Persia: The Lost Crown: Abenteuer jetzt erhältlich

Prince of Persia: The Lost Crown ist ab sofort erhältlicht.

Ubisoft gab heute bekannt, dass Prince of Persia: The Lost Crown ab sofort weltweit für Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S und Xbox One, Amazon Luna sowie für Windows PC über den Epic Games Store und den Ubisoft Store erhältlich ist.

In diesem brandneuen Abenteuer schlüpfen die Spieler in die Rolle von Sargon, einem jungen, begabten Krieger und Mitglied einer Elitegruppe namens Die Unsterblichen. Sie werden ausgesandt, um Prinz Ghassan zu retten und erkunden dabei den Berg Qaf, einen einst wundersamen Ort, der nun verflucht und gefährlich ist.

Sargon und seine Waffenbrüder werden bald entdecken, dass die Zeit selbst ein tückischer Feind ist und dass das Gleichgewicht der Welt wiederhergestellt werden muss.

Inspiriert von der Metroidvania-Struktur, lässt Prince of Persia: The Lost Crown Spieler eine handgefertigte Welt in ihrem eigenen Tempo erkunden.

Von der majestätischen Zitadelle des Wissens bis hin zu den farbenfrohen Landschaften des Hyrkanischen Waldes werden die Spieler eine Vielzahl von Umgebungen entdecken, die von der persischen Mythologie inspiriert sind.

Durch den Erwerb neuer Zeitkräfte, das Freischalten einzigartiger Fähigkeiten, das Ausrüsten verschiedener Amulette und deren Kombination wird Sargon nach und nach tiefer in den Berg Qaf vordringen, Rätsel lösen, Geheimnisse finden und spannende Nebenquests erfüllen. Sargon wird auch lernen, die verschiedenen Zeitkräfte zu meistern, um einzigartige und mythologische Kreaturen zu besiegen, die sich ihm in den Weg stellen.

Um einen Vorgeschmack auf das Spiel zu bekommen, können Spieler die kostenlose Demo ausprobieren. Diese maßgeschneiderte Demo gibt einen ersten Einblick in die epische Reise, die sie in Prince of Persia: The Lost Crown erwartet.

Die Demo enthält sorgfältig ausgewählte Abschnitte aus dem Spiel, mit frühen Freischaltungen von Zeitmächten und Amuletten, um die wichtigsten Gameplay-Funktionen zu zeigen, ohne die Geschichte vorwegzunehmen. Einige Inhalte in dieser Demo können vom endgültigen Spiel abweichen.

Bei der Erkundung dieses mythischen Ortes werden die Spieler dank des von Mentrix und Gareth Coker geschaffenen Original-Soundtracks völlig in das Spiel eintauchen.

Die traditionellen Instrumente der im Iran geborenen Komponistin Mentrix auf der einen Seite und die modernen Klänge des preisgekrönten Komponisten Gareth Coker auf der anderen Seite führen die Spieler von einer Umgebung zur nächsten. Der vollständige Soundtrack ist ab sofort auf allen Streaming-Plattformen verfügbar.