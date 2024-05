Prince of Persia: The Lost Crown: Boss Attack Update erhältlich

Prince of Persia: The Lost Crown präsentiert euch ab sofort das kostenlose Boss Attack Update.

Prince of Persia: The Lost Crown-Fans dürfen sich ab sofort in den neuen Boss Attack-Modus stürzen. Das kostenlose Update ist bereits verfügbar und stellt euch vor zahlreiche neue Aufgaben.

Den neuen Prince of Persia: The Lost Crown Boss Attack Update Trailer gibt es hier zu sehen: