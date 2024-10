Prince of Persia: The Lost Crown: Entwickler: Ubisoft verantwortlich für schlechte Verkaufszahlen

Michael Douse von den Larian Studios ist der Meinung, dass Ubisoft an den schlechten Verkäufen von The Prince of Persia: The Lost Crown schuld ist.

Trotz sehr guter Kritiken konnte sich The Prince of Persia: The Lost Crown nur eine Million Mal verkaufen und somit die Erwartungen Ubisofts nicht erfüllen. Gerüchten zufolge soll das Entwicklerteam mittlerweile aufgelöst worden sein.

Nun meldet sich Michael Douse, Director of Publishing bei den Larian Studios (Baldur’s Gate 3) via X zu Wort und gibt dem Ubisoft-Management die Schuld für die schlechten Verkaufszahlen.

Douse zufolge hätte Ubisoft The Prince of Persia: The Lost Crown direkt zum Start über Steam verfügbar machen sollen und nicht erst sieben Monate später. Stattdessen war die PC-Version des Action-Adventures nur über den Epic Games Store und den Ubisoft Store erhältlich:

„Das letzte nennenswerte Spiel auf ihrer Plattform war wohl Far Cry 6 im Jahr 2021. The Crew, Mirage und Avatar kamen 2023 auf den Markt und hatten keinen Erfolg. Man kann also davon ausgehen, dass die Abonnementzahlen zur Veröffentlichung von Prince of Persia im Jahr 2024 am Boden lagen. Was bedeutet, dass die Leute ihren Store nicht allzu oft starten würden.“ „Wenn es auf Steam erschienen wäre, wäre es nicht nur ein Markterfolg gewesen, sondern es würde wahrscheinlich auch eine Fortsetzung geben, weil das Team so stark ist.“ „Das ist so eine kaputte Strategie. Das Schwierigste ist, ein 85+ Spiel zu machen – es ist viel, viel einfacher, ein solches zu veröffentlichen. Es sollte einfach nicht so gemacht werden, wie es gemacht wurde.“