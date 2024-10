Prince of Persia: The Lost Crown: Entwicklerteam arbeitet an neuen Projekten

Nach der Auflösung des Entwicklerteams von Prince of Persia: The Lost Crown wurden die Mitarbeiter auf diese Projekte verteilt.

Keine Fortsetzung, keinen weiteren DLCs und ein aufgelöstes Team bei Ubisoft. Die Menschen, die für Prince of Persia: The Lost Crown verantwortlich waren, hat Ubisoft aufgelöst. Das Spiel konnte die Erwartungen nicht erfüllen und man hatte dementsprechend kein Interesse an einem weiteren Teil.

Immerhin wurden die Teammitglieder anderen Projekten bei Ubisoft Montpellier zugewiesen. Das bestätigte Ubisoft gegenüber Eurogamer. Dort sollen sie „andere Projekte, die von ihrer Expertise profitieren werden“ unterstützen.

Abdelhak Elguess, Prince of Persia: The Lost Crown Senior Producer, sagte:

„Ich bin sehr stolz auf die Arbeit und die Leidenschaft unseres Teams bei Ubisoft Montpellier, ein Spiel zu erschaffen, das bei Spielern und Kritikern gleichermaßen gut ankommt, und ich bin zuversichtlich, dass es langfristig erfolgreich sein wird.“ „Prince of Persia: The Lost Crown befindet sich nun am Ende seiner Post-Launch-Roadmap mit drei kostenlosen Inhaltsupdates und einem DLC, die im September erschienen sind. Wir konzentrieren uns jetzt darauf, das Spiel mehr Spielern zugänglich zu machen: Es wurde kürzlich auf Steam veröffentlicht und wird im Winter auf dem Mac verfügbar sein.“ „Die meisten Teammitglieder, die an Prince of Persia: The Lost Crown gearbeitet haben, haben sich anderen Projekten zugewandt, die von ihrer Erfahrung profitieren werden.“ „Wir wissen, dass die Spieler diese Marke lieben, und Ubisoft freut sich darauf, in Zukunft weitere Prince of Persia-Erlebnisse anzubieten.“

Laut Insider Gaming soll es sich bei diesen Projekten um Beyond Good and Evil 2, Project Ovr (Ghost Recon) und Project Steambot (Rayman Remake) handlen.