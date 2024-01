Prince of Persia: The Lost Crown: Fokus auf die Welt und Barrierefreiheit

In zwei neuen Videos zu Prince of Persia: The Lost Crown setzt Ubisoft den Fokus auf die Welt und die Barrierefreiheit des Spiels.

Prince of Persia: The Lost Crown erscheint am 18. Januar und Vorbesteller dürfen bereits ab dem 15. Januar 2024 loslegen. Um die Vorfreude zu steigern, hat Ubisoft jetzt zwei neue Videos veröffentlicht, um euch die Welt und die Barrierefreiheit des Spiels zu zeigen:

Prince of Persia: The Lost Crown ist ab dem 18. Januar 2024 für Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich und kann bereits vorbestellt werden: