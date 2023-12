Prince of Persia: The Lost Crown: Gameplay-Trailer zeigt was im Spiel steckt

Was Prince of Persia: The Lost Crown alles zu bieten hat zeigt ein neuer Trailer zum Adventure.

Die Erkundung der Spielwelt, Plattform-Gameplay, Zeitkräfte und Kämpfe sind nur einige Aspekte von Prince of Persia: The Lost Crown.

Was das Adventure darüber hinaus noch für Abenteurer bereithält, hat Ubisoft in einem neuen Video zum Spiel verpackt.

Prince of Persia: The Lost Crown wird am 18. Januar erscheinen. Bereits am 11. Januar ist eine Demo spielbar.