Schaut euch jetzt den Prince of Persia: The Lost Crown Mask of Darkness DLC-Launch-Trailer an.

Ubisoft hat zu Prince of Persia: The Lost Crown den Mask of Darkness DLC-Launch-Trailer veröffentlicht.

Der Story-DLC kann als Standalone-Version in allen Stores erworben werden. Mask of Darkness ist ebenfalls in der Complete Edition enthalten, die neben dem Hauptspiel das Outfit der Unsterblichen, das Amulett des Wohlstandsvogels, den digitalen Abenteuerführer, den DLC sowie zwei neue Outfits für Sargon beinhalten, die von Prince of Persia: The Two Thrones inspiriert sind.

Ein komplettes Upgrade-Paket ist zudem für alle verfügbar, die das Spiel besitzen, und den DLC, 3 Outfits für Sargon, 1 Amulett und den digitalen Abenteuerführer erhalten möchten. Ubisoft+-Abonnenten werden automatisch auf die Complete Edition hochgestuft.

Um den Fans einen Vorgeschmack auf die Feierlichkeiten zum 35-jährigen Jubiläum der Prince of Persia-Franchise zu geben, wird außerdem das Prince of Persia: Warrior Within-Outfit für alle Spieler in naher Zukunft kostenlos erhältlich sein.