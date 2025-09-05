Prince of Persia: The Lost Crown: Meilenstein von drei Millionen Spielern erreicht

Image: Ubisoft

Über drei Millionen Spieler sind in Prince of Persia: The Lost Crown schon vom Schwertkämpfer zur Legende geworden.

Bereits im Mai dieses Jahres konnte Ubisoft einen Erfolg feiern, als Prince of Persia: The Lost Crown die Marke von zwei Millionen Spieler erreichte.

Dieser Erfolg hält weiter an, denn wie der Entwickler verkündete, hat der Action-Plattformer seitdem eine weitere Million Spieler überzeugt.

Ubisoft schrieb über das Erreichen der 3-Millionen-Spieler-Marke:

„Über 3 Millionen Unsterbliche haben sich auf diese epische Reise durch den Berg Qaf begeben.“

„Von jedem Sprung über tödliche Fallen bis hin zu jeder perfekten Abwehr – Eure Fähigkeiten haben Sargons Abenteuer zum Leben erweckt.“

„Vielen Dank, dass Ihr Teil der Legende von Prince of Persia seid.“

  1. danbu 57010 XP Nachwuchsadmin 7+ | 05.09.2025 - 15:05 Uhr

    Bin im aktuellen Sale gerade auch versucht es mitzunehmen. Spricht mich auf jeden Fall wesentlich mehr an, als das zuletzt im Game Pass veröffentlichte PoP.

  2. RappScallion 5540 XP Beginner Level 3 | 05.09.2025 - 15:10 Uhr

    Ich fand es richtig gut. Vielleicht etwas zu einfach, aber das muss es auch geben, so kann man mehr Leute abholen.

  3. Nibelungen86 267480 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 05.09.2025 - 15:26 Uhr

    Top 👍🏻
    Wirklich gut für solch einen Titel, trotzdem ist Ubisoft so blöd, einen Nachfolger einzustellen.

  4. Katanameister 191840 XP Grub Killer Man | 05.09.2025 - 15:37 Uhr

    Sie sollen ihr Augenmerk auf die Sands of Time Trilogie legen, dann sind sicher noch viel mehr Spieler dabei.

