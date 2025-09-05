Prince of Persia: The Lost Crown: Meilenstein von drei Millionen Spielern erreicht

Über drei Millionen Spieler sind in Prince of Persia: The Lost Crown schon vom Schwertkämpfer zur Legende geworden.

Bereits im Mai dieses Jahres konnte Ubisoft einen Erfolg feiern, als Prince of Persia: The Lost Crown die Marke von zwei Millionen Spieler erreichte.

Dieser Erfolg hält weiter an, denn wie der Entwickler verkündete, hat der Action-Plattformer seitdem eine weitere Million Spieler überzeugt.

Ubisoft schrieb über das Erreichen der 3-Millionen-Spieler-Marke:

„Über 3 Millionen Unsterbliche haben sich auf diese epische Reise durch den Berg Qaf begeben.“ „Von jedem Sprung über tödliche Fallen bis hin zu jeder perfekten Abwehr – Eure Fähigkeiten haben Sargons Abenteuer zum Leben erweckt.“ „Vielen Dank, dass Ihr Teil der Legende von Prince of Persia seid.“