Prince of Persia: The Lost Crown: Spiel jetzt auch für iOS und Android erhältlich

Prince of Persia: The Lost Crown ist ab sofort auch für die Plattformen iOS und Android erhältlich.

Ubisoft gab bekannt, dass Prince of Persia: The Lost Crown ab sofort auf Android- und iOS-Mobilgeräten verfügbar ist. Der Action-Adventure-Plattformer, der bereits für PC, Mac und Konsolen erhältlich ist, wurde vom Studio Ubisoft Da Nang sorgfältig für Mobilgeräte adaptiert, um auch unterwegs ein fesselndes Erlebnis zu gewährleisten, ohne dass eine Internetverbindung erforderlich ist.

Der Launch-Trailer zu Prince of Persia: The Lost Crown für Mobile:

„Die umfangreiche Erfahrung unseres Teams bei der Anpassung mehrerer Titel für mobile Plattformen ermöglichte es uns, frühzeitig Prioritäten in verschiedenen Schlüsselbereichen zu setzen. Wir sind stolz darauf, durch diese Bemühungen ein Erlebnis geschaffen zu haben, das allen Spielerinnen und Spielern Spaß macht und sie einbezieht”, sagt Nhi Ho Ngoc Bao, Associate Producer bei Ubisoft Da Nang.

Die mobile Version zeichnet sich durch eine hochwertige Grafik und ein flüssiges Gameplay aus, das auf den meisten aktuellen Mobilgeräten mit 60 FPS läuft. Optimiert für Smartphones und Tablets, können Spieler Prince of Persia: The Lost Crown Mobile entweder mit einem externen Controller oder mit Touchscreen-Steuerung genießen.

Das Spiel bietet eine vollständige Anpassung der Steuerung und der Touchscreen-Steuerung, so dass die Größe, die Position und die Transparenz verschiedener Steuereingaben angepasst werden können. Darüber hinaus bietet diese mobile Version einzigartige Funktionen wie Auto-Potion, Auto-Parry, Zeitlupen-Optionen und andere Verbesserungen der Lebensqualität, die auf das mobile Spielen zugeschnitten sind.

Alle Zugänglichkeitsfunktionen des Originalspiels sind enthalten. Das Spiel bietet außerdem einen anpassbaren Schwierigkeitsgrad für Feindbegegnungen und eine Plattformhilfe.

„Von dynamischen Tasten mit klarem visuellem Feedback bis hin zur Neuzuordnung von Bedienelementen hatten wir einen klaren Plan, um das bestehende komplexe Steuerungssystem anzupassen. Wir waren auch in der Lage, viele neue Lebensqualitätsoptionen einzubauen, die das Jump’n’Run und die Kämpfe für die Spielenden, die es wollen, einfacher machen”, sagt Alexis Denancé, Game Content Director bei Ubisoft Da Nang.

In diesem mobilen Abenteuer verkörpern die Spieler Sargon, einen jungen, begabten persischen Kämpfer aus der legendären Elitegruppe der Unsterblichen. In der mythologischen Welt des Berges Qaf begeben sie sich auf eine Reise, um den entführten Prinzen Ghassan zu retten und das Gleichgewicht in einem einst wundersamen, jetzt verfluchten Land wiederherzustellen.

Die Spieler können dabei Zeitkräfte, Kampf- und Plattformfähigkeiten einsetzen, um stilvolle Kombos auszuführen und eine Vielzahl von zeitkorrumpierten Feinden und mythologischen Kreaturen in spannenden Kämpfen zu besiegen. Sie erkunden eine verfluchte, persisch inspirierte Welt voller überlebensgroßer Wahrzeichen und hochdetaillierter, miteinander verbundener Biome, von denen jedes seine eigene Identität, und seine eigenen Gefahren besitzt.

Das Spiel ist ab sofort für 14,99 € im App Store und Play Store erhältlich und bietet einen Einführungspreis von 9,99 € während der ersten drei Wochen.