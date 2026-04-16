Prince of Persia: The Lost Crown: Team wieder vereint für neue Spielideen – Gerücht

Das ursprüngliche Team von Prince of Persia: The Lost Crown erhält angeblich eine neue Chance bei Ubisoft und arbeitet an frischen Konzepten.

Unerwartete Bewegung rund um Prince of Persia The Lost Crown: Nachdem das verantwortliche Entwicklerteam im Oktober 2024 laut dem französischen Journalisten Gautoz bei Ubisoft aufgelöst wurde, zeichnet sich nun eine überraschende Wendung ab.

Zum Zeitpunkt der Auflösung hieß es, dass das Projekt die internen Erwartungen nicht erfüllen konnte. Trotz positiver Resonanz von vielen Seiten blieb der wirtschaftliche Erfolg hinter den Vorgaben zurück, was schließlich zur Verteilung auf neue Projekte führte.

Anderthalb Jahre nach seinem ursprünglichen Bericht verweist Gautoz auf neue Informationen aus Entwicklerkreisen. Demnach habe das Kernteam von Prince of Persia The Lost Crown intern grünes Licht erhalten, sich wieder zusammenzufinden und neue Spielideen zu präsentieren.

Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass Ubisoft dem kreativen Potenzial des ursprünglichen Teams weiterhin vertraut. Statt eines endgültigen Endes könnte sich somit eine zweite Chance ergeben, bei der frische Konzepte im Mittelpunkt stehen.

Ob daraus ein direktes Nachfolgeprojekt entsteht oder völlig neue Ansätze innerhalb der Marke verfolgt werden, bleibt vorerst offen.