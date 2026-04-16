Prince of Persia: The Lost Crown: Team wieder vereint für neue Spielideen – Gerücht

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Image: Ubisoft

Das ursprüngliche Team von Prince of Persia: The Lost Crown erhält angeblich eine neue Chance bei Ubisoft und arbeitet an frischen Konzepten.

Unerwartete Bewegung rund um Prince of Persia The Lost Crown: Nachdem das verantwortliche Entwicklerteam im Oktober 2024 laut dem französischen Journalisten Gautoz bei Ubisoft aufgelöst wurde, zeichnet sich nun eine überraschende Wendung ab.

Zum Zeitpunkt der Auflösung hieß es, dass das Projekt die internen Erwartungen nicht erfüllen konnte. Trotz positiver Resonanz von vielen Seiten blieb der wirtschaftliche Erfolg hinter den Vorgaben zurück, was schließlich zur Verteilung auf neue Projekte führte.

Anderthalb Jahre nach seinem ursprünglichen Bericht verweist Gautoz auf neue Informationen aus Entwicklerkreisen. Demnach habe das Kernteam von Prince of Persia The Lost Crown intern grünes Licht erhalten, sich wieder zusammenzufinden und neue Spielideen zu präsentieren.

Diese Entwicklung deutet darauf hin, dass Ubisoft dem kreativen Potenzial des ursprünglichen Teams weiterhin vertraut. Statt eines endgültigen Endes könnte sich somit eine zweite Chance ergeben, bei der frische Konzepte im Mittelpunkt stehen.

Ob daraus ein direktes Nachfolgeprojekt entsteht oder völlig neue Ansätze innerhalb der Marke verfolgt werden, bleibt vorerst offen.

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3 Kommentare Added

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  1. Ash2X 329820 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 16.04.2026 - 12:47 Uhr

    Ich gebe zwar nicht viel auf solche Gerüchte… Aber ich würde es mehr als begrüßen 😄

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  2. Homunculus 302980 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 16.04.2026 - 12:57 Uhr

    Wäre schön, wenn das stimmt.

    War echt ein gutes Spiel und vll sollte man die Erwartungen bei einer eingeschlafenen Marke und dazu noch Metroidvania etwas runterschrauben.

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  3. AnCaptain4u 261455 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 16.04.2026 - 12:58 Uhr

    Wenn an dem Gerücht etwas dran sein sollte, dann sehe ich das sehr positiv. Denn handwerklich war das Spiel großartig!

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