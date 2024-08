Prince of Persia: The Lost Crown: Termin zum Story-DLC Mask of Darkness

Der Story-DLC Mask of Darkness erscheint am 17. September für Prince of Persia: The Lost Crown.

Ubisoft hat bekannt gegeben, dass das von der Kritik gefeierte Prince of Persia: The Lost Crown auf Steam erhältlich ist.

Das Spiel ist bereits auf Ubisoft+, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Amazon Luna, Nintendo Switch sowie auf dem PC über den Ubisoft Store und Epic Games Store erhältlich.

Der mit Spannung erwartete Story-DLC Mask of Darkness wird am 17. September parallel mit der Complete Edition veröffentlicht, die Folgendes enthält: Prince of Persia: The Lost Crown, das Unsterblichen-Outfit, das Wohlstandsvogel-Amulett, das Warrior Within-Outfit, das digitale Abenteuerhandbuch, den DLC und zwei neue Outfits für Sargon, inspiriert von Prince of Persia: The Two Thrones.