Prince of Persia: The Lost Crown: Trailer enthüllt neues Spiel

Das Summer Game Fest 2023 beschert euch heute in den nächsten Tagen zahlreiche Videos und Trailer zu den angesagtesten Spielen. Soeben wurde ein neuer Trailer zu Prince of Persia The Lost Crown veröffentlicht, das ihr euch direkt hier anschauen könnt:

Prince of Persia The Lost Crown erscheint am 18. Januar 2024. Weitere Details folgen in den nächsten Tagen. Dazu wird das Spiel beim Ubisoft Forward Event präsentiert.