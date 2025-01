Prince of Persia: The Lost Crown: Trailer zum ersten Jubiläum

Ubisoft präsentiert einen neuen Trailer zu Prince of Persia: The Lost Crown, das das einjährige Jubiläum gebührend feiern soll.

Prince of Persia: The Lost Crown feiert sein einjähriges Jubiläum mit einem neuen Video, das von Ubisoft veröffentlicht wurde.

Ubisoft gibt bekannt: „Was für ein Jahr! Von Spieler:innen geliebt, von der Kritik gefeiert und bei prestigeträchtigen Zeremonien mit Nominierungen und Preisen gewürdigt – wir sind unglaublich dankbar, zu sehen, wie Prince of Persia: The Lost Crown 2024 eure Herzen erobert hat. Daher möchten wir uns bei euch allen bedanken.“

Das Prince of Persia: The Lost Crown-Video könnt ihr euch hier anschauen:

Prince of Persia: The Crown ist der Nachfolger der traditionsreichen Spielreihe. Ob er einer Krone würdig ist, lest ihr in unserem Test.