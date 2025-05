Prince of Persia: The Lost Crown: Ubisoft feiert großen Erfolg

Ubisofts Action-Plattformer Prince of Persia: The Lost Crown begeistert über 2 Millionen Spieler weltweit.

Ubisoft verkündet stolz, dass Prince of Persia: The Lost Crown die Marke von 2 Millionen Spielern weltweit geknackt hat. Der stylische Action-Plattformer konnte mit seinem frischen Gameplay, cleverem Leveldesign und herausfordernden Kämpfen zahlreiche Spieler in seinen Bann ziehen.

Dazu erschien das Spiel erst kürzlich auch für Android und iOS, was die Spielerzahlen noch einmal beflügelt hat.