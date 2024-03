Prince of Persia: The Lost Crown: Update bringt Speedrun und Permadeath

Ubisoft hat zusätzliche Inhalte für Prince of Persia: The Lost Crown veröffentlicht. Freut euch über die kostenlosen Modi: Speedrun und Permadeath.

Das erste Prince of Persia: The Lost Crown Titel-Update mit dem Namen Warrior’s Path ist online und bringt einen Speedrun-Modus, einen Permadeath-Modus und vier neue Outfits für Sargon.

Dieser Inhalt ist für alle Spielenden, die Prince of Persia: The Lost Crown bereits besitzen, kostenlos und ist nur der erste Teil einer Serie von Update, die ihr euch in diesem Projektplan anschauen könnt.