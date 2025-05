Prince Of Persia: The Sands Of Time Remake: Action-Spiel erscheint Anfang 2026

Aus einem Ubisoft-Finanzbericht geht hervor, dass Prince of Persia: The Sands of Time Remake Anfang 2026 erscheinen soll.

2020 angekündigt sah es nach mehreren Verschiebungen sowie einem Wechsel des Entwicklerstudios nicht gut aus für das Remake zum Action-Klassiker Prince of Persia: The Sands of Time.

Ubisoft versicherte immer wieder, auch weiterhin an den Titel zu glauben und die Entwicklung nicht einzustellen. Aufgrund harscher Kritik durch die Fans wurden zudem einige Überarbeitungen vorgenommen.

Dank dem neu veröffentlichten Ubisoft-Finanzbericht ist nun nach jahrelangem Warten erstmals ein offizieller Veröffentlichungszeitraum bekannt.

Neben Anno 117: Pax Romana, Rainbow Six Mobile und The Division Resurgence soll auch Prince of Persia: The Sands of Time Remake bis zum 31. März 2026 erscheinen. Genauer gesagt in Q1 2026 zwischen dem 1. Januar und dem 31. März 2026.