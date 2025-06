Prince Of Persia: The Sands Of Time Remake: Ein Lebenszeichen aus der Entwicklung

Ubisoft bestätigt: Die Zeit läuft weiter! Das Prince of Persia: The Sands of Time Remake entsteht mit Hingabe und Geduld.

Mit einer kurzen Stellungnahme meldet sich Ubisoft erneut zur Entwicklung des Remakes von Prince of Persia: The Sands of Time zu Wort und gibt Fans ein wichtiges Lebenszeichen.

In der Mitteilung betont das Team, dass die Arbeiten am Spiel weiterhin im vollen Gange sind. Man befinde sich tief im kreativen Prozess, mit Fokus auf das Erkunden, das Bauen und die gezielte Gestaltung der Spielwelt. Die symbolische Aussage, dass „der Sand sich zielgerichtet bewegt“, unterstreicht, wie sorgfältig und bedacht man bei diesem Remake vorgeht. Wie das Ergebnis aussehen wird, bleibt dennoch abzuwarten.

Begleitet wird die Nachricht von einem persönlichen Tonfall, der erkennen lässt, wie viel Leidenschaft, Energie und „augenzwinkernd“ Koffein in die Entwicklung einfließen.

Zwar gibt es noch keine neuen Gameplay-Eindrücke oder ein konkretes Veröffentlichungsdatum, doch das Team versichert, dass Prince of Persia: The Sands of Time Remake von Grund auf mit großer Sorgfalt neu erschaffen wird.

Dazu wurde ein neues Bild zum Spiel veröffentlicht, das ihr euch hier anschauen könnt: