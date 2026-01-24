Prince Of Persia: The Sands Of Time Remake: Eingestelltes Remake war angeblich nahezu fertig

Prince of Persia: Sands of Time Remake soll „kurz vor der Ziellinie“ gewesen sein, behauptet angeblicher Ex‑Entwickler.

Ein anonymer Nutzer im Prince of Persia‑Subreddit behauptet, das eingestellte Sands of Time Remake sei „close to the finish line“ gewesen.

Der angebliche Ex‑Entwickler, der sich aus NDA‑Gründen nicht verifizieren konnte, beschreibt interne Restrukturierungen, Angst im Team und mangelnde Abstimmung zwischen Abteilungen als Hauptprobleme.

Laut seiner Aussage arbeiteten Teams teils in unterschiedlichen Richtungen, was zu ständigen Überarbeitungen führte. Das Gameplay habe sich stark am Original orientiert – saubere Schwertkämpfe, flüssige Bewegung und ein natürlicher Mix aus Kampf und Plattforming.

Die Angaben bleiben unbestätigt, sorgen aber für neue Diskussionen rund um Ubisofts überraschende Projektstreichung.