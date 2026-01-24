Prince Of Persia: The Sands Of Time Remake: Eingestelltes Remake war angeblich nahezu fertig

Ein anonymer Nutzer im Prince of Persia‑Subreddit behauptet, das eingestellte Sands of Time Remake sei „close to the finish line“ gewesen.
Der angebliche Ex‑Entwickler, der sich aus NDA‑Gründen nicht verifizieren konnte, beschreibt interne Restrukturierungen, Angst im Team und mangelnde Abstimmung zwischen Abteilungen als Hauptprobleme.
Laut seiner Aussage arbeiteten Teams teils in unterschiedlichen Richtungen, was zu ständigen Überarbeitungen führte. Das Gameplay habe sich stark am Original orientiert – saubere Schwertkämpfe, flüssige Bewegung und ein natürlicher Mix aus Kampf und Plattforming.
Die Angaben bleiben unbestätigt, sorgen aber für neue Diskussionen rund um Ubisofts überraschende Projektstreichung.
Sehr ärgerlich, hab mich auf ein Remake gefreut und mich schon gewundert, warum es nicht kommt. Wenn es nahezu fertig war, hätten sie es auch für Community und Moder veröffentlichen können. Lieber verschenken als zu löschen.
Ich wiederholen mich:
Also haben sie Prince of Persia Sand of Time gleich 3 mal gekillt.
Das Original läuft zwar ziemlich gut über AK auf der Xbox, kann aber digital nicht erworben werden und 2 mal wurde das Remake kurz vor der Ziellinie gecancelt.
Ich hätte es geholt.
Das verstehe wer will.
Das ist einfach nur noch enttäuschend, was Ubisoft abliefert, manchmal denkt man, dass das Vorsatz ist 👎.
Sehr sehr schade, ich hätte das garantiert gekauft
Widerspricht sich aber irgendwie.
Auf der einen Seite wird behauptet man arbeite aneinander vorbei und dann sei es angeblich fast fertig gewesen?
Inwieweit man dann von fast fertig reden kann sei mal wieder komplett dahingestellt.
Interessant sind solche Aussagen aber trotz allem irgendwie. Ein unbekannter Mitarbeiter der seinen Namen nicht nennen darf aber unbedingt gegen seinen Arbeitgeber schießen muss. Bringt ihm selbst nichts aber schadet auf jeden Fall dem Arbeitgeber.
Denke das ist auch falsch, wenn es fast fertig gewesen wäre, hätten sie es nicht eingestellt. Da die Spiele in Entwicklung wie z.b. das verschobene für April insgesamt 650M€ Zuschuss bekommt um diese es nochmal zu verbessern. Wäre PoP fast fertig, wäre es darunter, alles spricht eher dafür dass es noch weit von der Fertigstellung gewesen ist, oder das verantwortliche Studio schon wieder nur schrott produziert hat.
Und dann halt wieder angeblicher Insider, unbekannte Mitarbeiter usw. als ob es die in letzter Zeit nicht zu Hauf bei Ubisoft gab, ich erinnere nur an die gesicherte Übernahme durch einen englisch sprachigen ausländischen Unternehmer vor ein paar Monaten, berichtet von einem Dev, der 100% bei Ubisoft arbeitet. War alles Fake und der Typ hat auch nicht bei Ubisoft gearbeitet. Oder die ganzen Insider, die 100% sicher waren PoP kommt im Januar, haben sogar Marketing Material gesehen für die große Roadmap. Da müsste dann ja auch ersichtlich gewesen sein, dass die Firma umstrukturiert wird, was eigentlich nicht wirklich schlimm ist, sondern für die Firma und dann im Endeffekt für den Spieler bedeutend besser sein wird; Apple z.b. hat er vor kurzem das gleiche gemacht. Microsoft ist auch noch dabei, wahrscheinlich kommt in Kürze die nächste News. MS schließt Studio 10K Mitarbeiter entlassen. EA wird auch demnächst von den Saudis übernommen, sobald es durchs Gericht erlaubt, dann werden diese das Unternehmen auch umstrukturieren. Die Ganze Spielebranche ist in der Umstrukturierung nicht nur Ubisoft.
Richtig dämlich, nach 6 Jahren Entwicklung…
Da wurde mal wieder eine Masse Kohle in den Sand gestzt.