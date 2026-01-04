Prince Of Persia: The Sands Of Time Remake: Insider enthüllt geheime Dokumente zu möglichem Januar‑Release

Prince of Persia: The Sands of Time Remake steht erneut im Zentrum intensiver Diskussionen, nachdem Tom Henderson angegeben hat, bereits interne Unterlagen zum geplanten Veröffentlichungszeitraum und zu vorbereiteten Marketingmaterialien gesehen zu haben.
Die Informationen beziehen sich auf Dokumente, die einen klaren Ablauf für die Ankündigung und den Release von Prince of Persia: The Sands of Time Remake festgelegt haben sollen. Ursprünglich war vorgesehen, dass die Ankündigung im Dezember erfolgen sollte, während der Veröffentlichungstermin auf den 16. Januar datiert war.
Diese Angaben schaffen einen strukturierten Rahmen, der die geplante Kommunikationsstrategie für Prince of Persia: The Sands of Time Remake beschreibt.
Die Aussagen deuten darauf hin, dass Ubisoft konkrete Vorbereitungen getroffen hat, um das Remake in einem engen Zeitfenster zu präsentieren und zu veröffentlichen. Die Erwähnung von Marketingmaterialien legt nahe, dass entsprechende Kampagnen bereits vorbereitet wurden. Gleichzeitig wird jedoch darauf hingewiesen, dass sich die Pläne möglicherweise geändert haben.
Diese mögliche Veränderung betrifft sowohl den Zeitpunkt der Ankündigung als auch die Art der Veröffentlichung. Die Optionen reichen von einem Shadow Drop, also einem sofortigen Erscheinen ohne vorherige Ankündigung, bis hin zu einer verkürzten Marketingphase oder einer erneuten Verschiebung.
Hab noch nie eins der alten Prince of Persia gespielt.
Wäre aber grundsätzlich eh erstmal vorsichtig, war ja sehr lange in Entwicklung und die lief bestimmt nicht immer alles reibungslos.
Angekündigt 2020 und mehrmals verschoben, weil das Remake doch aufwendiger als gedacht ist. Ursprünglich sollte 2021 rauskommen. Wurde letztens aufgrund der Ubisoft Umstrukturierung dann von 2025 Dez. Auf 2026 eventuell Januar verschoben. ShadowDrop wird ganz sicher nicht werden. Das ist Ubisoft haben die noch nie gemacht, es gab immer Werbung vorher. Da aber schon bekannt ist das es rauskommt, kann ich mir vorstellen nächste Woche Ankündigung und dann ein paar Tage später Release. Es tut sich einiges bei Ubisoft Rabbids scheint auch wieder belebt zu werden, gab erst Rabbids vs. Roblox, vielleicht kommt ja mal ein ordentlicher Nachfolger.
Vielleicht gibt es auf der Xbox Developer Direct was zu sehen