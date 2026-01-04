Prince Of Persia: The Sands Of Time Remake: Insider enthüllt geheime Dokumente zu möglichem Januar‑Release

Leak‑Alarm: Prince Of Persia: The Sands Of Time Remake könnte sofort erscheinen oder erneut verschoben werden. Könnte aber auch nicht so sein!

Prince of Persia: The Sands of Time Remake steht erneut im Zentrum intensiver Diskussionen, nachdem Tom Henderson angegeben hat, bereits interne Unterlagen zum geplanten Veröffentlichungszeitraum und zu vorbereiteten Marketingmaterialien gesehen zu haben.

Die Informationen beziehen sich auf Dokumente, die einen klaren Ablauf für die Ankündigung und den Release von Prince of Persia: The Sands of Time Remake festgelegt haben sollen. Ursprünglich war vorgesehen, dass die Ankündigung im Dezember erfolgen sollte, während der Veröffentlichungstermin auf den 16. Januar datiert war.

Diese Angaben schaffen einen strukturierten Rahmen, der die geplante Kommunikationsstrategie für Prince of Persia: The Sands of Time Remake beschreibt.

Die Aussagen deuten darauf hin, dass Ubisoft konkrete Vorbereitungen getroffen hat, um das Remake in einem engen Zeitfenster zu präsentieren und zu veröffentlichen. Die Erwähnung von Marketingmaterialien legt nahe, dass entsprechende Kampagnen bereits vorbereitet wurden. Gleichzeitig wird jedoch darauf hingewiesen, dass sich die Pläne möglicherweise geändert haben.

Diese mögliche Veränderung betrifft sowohl den Zeitpunkt der Ankündigung als auch die Art der Veröffentlichung. Die Optionen reichen von einem Shadow Drop, also einem sofortigen Erscheinen ohne vorherige Ankündigung, bis hin zu einer verkürzten Marketingphase oder einer erneuten Verschiebung.