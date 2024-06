Prince Of Persia: The Sands Of Time Remake: Kämpfe und Levels werde überarbeitet

Ubisoft berichtet über die überarbeiteten Levels und den Kampf im Remake von Prince of Persia: The Sands of Time.

Auf der Ubisoft Forward wurde zwar ein neuer Tease-Trailer zu Prince of Persia: The Sands of Time Remake gezeigt, doch außer 2026 als Jahr der Veröffentlichung war ihm nicht viel zu entnehmen.

Auf ubisoft.com sprach Creative Director Bio Jade Adam Granger über das Remake und ließ ein wenig in die Produktion blicken. Die Herangehensweise an das Remake wird demnach anhand von vier Säulen behandelt. Durch sie wird das Spiel definiert und festgelegt, ob und welche Änderungen man gegenüber dem Original vornimmt.

Granger erklärte dazu: „Die Neuauflage eines Klassikers ist für mich sehr gewagt und aufregend. Was ich mitbringen wollte, ist die Idee von ‚heiligen, respektieren, modernisieren und hinzufügen‘.“ „Diese vier Säulen sind es also, mit denen wir alles im Spiel definieren. Wenn wir zum Beispiel einen Feind nehmen: Wollen wir ihn heiligen, ihn so belassen, wie er ist, weil er so ikonisch ist? Wollen wir ihn respektieren, ihn nur ein wenig verbessern? Modernisieren wir ihn, was ein bisschen mehr Veränderung bedeutet – oder ist es etwas völlig Neues? „Alles, was im Original vorhanden war, wird dabei berücksichtigt, ebenso wie einige Dinge, die wir verbessern wollen – zum Beispiel die Barrierefreiheit, die wir verbessern wollen.“ „Es gibt Dinge, die so bleiben, wie sie sind, z. B. der Wandlauf, der so ikonisch ist, dass wir versuchen werden, ihn so gut wie möglich zu übernehmen. Auch der Dolch. Es gibt Kernelemente des Originalrezepts, die wir respektieren und heiligen: die Zeitkräfte, den Ton des Spiels und das der Schwerkraft trotzende Gameplay. „Aber wir modernisieren Dinge wie zum Beispiel das Leveldesign und verbessern die Größe der Welt. Außerdem variieren wir die Herausforderungen ein wenig mehr.“

Über die technischen Limitierungen des Originals, die man im Remake nun nicht mehr hat, sprach indes Game Director Michael McIntyre

„Aufgrund technischer Beschränkungen war das ursprüngliche Spiel – obwohl es eine erstaunliche Arbeit geleistet hat, um ein Gefühl für den Ort und das Gefühl, in einem Märchenschloss zu sein, zu erzeugen – in Bezug auf das, was man sehen konnte und wie verbunden die Räume waren, begrenzt“, so McIntyre. „Ein gutes Beispiel: Eines der Dinge, die die Spieler jetzt in unserem Spiel erleben, ist ein Gefühl der Schwindelanfälligkeit, weil das Schloss so groß ist und die Höhen so hoch erscheinen können. Im Originalspiel musste es ein sehr wolkiger Nebel sein, der quasi den Boden unter sich darstellte, was dieses schwindelerregende Gefühl der Höhe behinderte – was wir jetzt mit modernen Engines und so weiter erreichen können.“ „Wir machen uns diesen erweiterten Maßstab zu eigen, dieses verstärkte Gefühl der Vernetzung des Schlosses, das Gefühl, sich besser orientieren zu können, weil man weit entfernte Orientierungspunkte sehen kann.“

Auch wenn sie das Kämpfen in Videospielen in den letzten zwei Jahrzehnten deutlich weiterentwickelt hat, werden bestimmt Dinge im Remake beibehalten, weil sie einfach dazugehören, wie McIntyre erzählt.

McIntyre sagte: „Der ursprüngliche Kampf würde sich für viele Spieler heute ziemlich veraltet anfühlen. Die Kämpfe in Spielen wie Prince of Persia haben sich in den 21 Jahren, die seit diesem Spiel vergangen sind, stark weiterentwickelt, und bestimmte neuere Spiele wie Dark Souls und God of War haben die Kampfkompetenz selbst von Gelegenheitsspielern deutlich erhöht. Das ist ein Bereich, in dem die Modernität unbedingt Einzug halten musste.“ „Aber es gibt bestimmte Dinge, die für den Kampfstil von Prince of Persia typisch sind, wie der Sprungangriff, bei dem man über einen Gegner springt und ihn trifft, oder das Rollen auf den Boden und das Stechen auf einen am Boden liegenden Gegner, um ihm mit dem Dolch Sand zu entziehen. Es gibt Momente, die visuell und vom Tempo her beibehalten werden müssen, und auch einfach das Gefühl des Kampfes als akrobatischer Held, der der ihm zahlenmäßig überlegenen Horde anmutig einen Schritt voraus ist.“

Das ganze Interview mit vielen weiteren Details zu Prince of Persia: The Sands of Time Remake gibt es auf ubisoft.com.