Prince Of Persia: The Sands Of Time Remake: Neues Team mit Entwicklung betraut laut Gerücht

Laut einem neuen Gerücht hat Ubisoft die Entwicklung von Prince of Persia: The Sands of Time Remake einem erfahreneren Entwicklerteam zugewiesen.

Laut einem neuen Gerücht wurde die Entwicklung des erst kürzlich auf unbestimmte Zeit verschobenen Prince of Persia: The Sands Of Time Remake in die Hände eines erfahreneren Entwicklerteams gegeben.

Die vage Quelle des Gerüchts ist der Youtuber Blakwoodz, der sich in einem seiner Videos auf die Aussagen eines bei Ubisoft India angestellten Freundes bezieht.

Besagtem Freund zufolge, sei das Remake zunächst einem unerfahrenen Team zugewiesen worden, welches mit dem Spiel überfordert gewesen sei. Aufgrund negativer Kritik habe sich Ubisoft dazu entschieden das Projekt an ein weitaus erfahreneres Team zu übergeben, welches das Spiel verbessern und im Grunde ein „Remake des Remakes“ erstellen solle.