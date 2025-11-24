Prince Of Persia: The Sands Of Time Remake: Release Mitte Januar 2026 geplant – Gerücht

Ein neuer Bericht deutet darauf hin, dass Prince of Persia: The Sands of Time Remake voraussichtlich Mitte Januar 2026 erscheinen soll.
Das lang erwartete Remake, das mehrfach verschoben und intern neu ausgerichtet wurde, könnte außerdem bereits bei den The Game Awards seinen großen Auftritt bekommen.
Ubisoft hat sich offiziell noch nicht zum Termin geäußert, aber laut dem Bericht befinden sich Entwicklung und Planung nun in einer stabilen Phase. Ein Showcase bei den Game Awards wäre ein strategisch idealer Zeitpunkt, um Fans weltweit zu erreichen – zumal das Remake seit Jahren zu den meistdiskutierten Ubisoft-Projekten zählt.
Was Fans erwarten könnten
- Komplett überarbeitete Grafik und Animationen
- Modernisierte Steuerung und Kampfmechaniken
- Eine Neuinterpretation klassischer Sequenzen
- Möglicher neuer Story-Content oder erweiterte Zwischensequenzen
Das Projekt wurde 2020 angekündigt, stieß jedoch aufgrund seines grafischen Zustands auf Kritik. Ubisoft verschob das Spiel mehrfach und übergab die Entwicklung schließlich an ein anderes Studio innerhalb des Unternehmens.
Mit einem Release im Januar 2026 würde das Remake endlich ein festes Fenster bekommen – und ein Auftritt bei den The Game Awards wäre der perfekte Moment, um das Vertrauen der Fans zurückzugewinnen. Oder was meint ihr?
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Wäre schön. Bin gespannt auf Prince of Persia: The Sands of Time Remake. Ist schon sehr sehr lange her als ich das Original gespielt habe. 🙂
Huhu! Das kommt ja schneller als Erwartet. Ja sehr schön. Dann kann ich den Teil sogar in neuen Glanz nachholen. Oder habe ich vielleicht schon gespielt? Muss ich noch mal recherchieren.
Puh schwierig. Ich mochte das Original. Aber bei Ubi und dem bis Dato gezeigten Material bin ich mehr als skeptisch. Das Problem: Wenn das Remake keiner kauft, vermutlich der Sargnagel für die potentielle Weiterführung der Reihe.
Ich würde mich darüber sehr freuen und hoffe, dass man auch ein Remake des zweiten Teils im Visier hat, war mein Lieblingsteil damals auf Xbox und auf der PSP in leicht abgewandelter Form.
Bin mal gespannt. Das Original damals hatte ich noch als den besten Teil der Prinzenreihe in Erinnerung. Remake ist gut und schön, aber ich hätte mich eher auf einen entsprechend guten neuen Teil der Prinzenreihe gefreut als nochmal dasselbe Spiel zu spielen.
Was ist mit der Kreativität der Entwickler mittlerweile los? Es sind doch bestimmt noch nicht alle Spieleideen umgesetzt worden die es so gibt. Heute ist ja wieder viel über Remakes von Spielen hier auf der Seite zu lesen.
Das wäre tatsächlich mal eine positive Überraschung von Ubisoft.
Oha, wieder mal ein Remake..
Besser als das ganze Remastern 😉
Hoffentlich verkacken sie das nicht!
Ich liebte es damals und war sehr traurig, als sie dann mit dem Cell Shade Prince of Persia angefangen haben…
PoP bietet noch soviele Möglichkeiten und geile Storys, da wünschte ich mir echt mal lieber wieder so ein Spiel als das 1000ste Assassin’s Creed, aus dem wohlgemerkt letzteres entstand!