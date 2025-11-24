Prince Of Persia: The Sands Of Time Remake: Release Mitte Januar 2026 geplant – Gerücht

Ein neuer Bericht deutet darauf hin, dass Prince of Persia: The Sands of Time Remake voraussichtlich Mitte Januar 2026 erscheinen soll. Das lang erwartete Remake, das mehrfach verschoben und intern neu ausgerichtet wurde, könnte außerdem bereits bei den The Game Awards seinen großen Auftritt bekommen. Ubisoft hat sich offiziell noch

Ein neuer Bericht deutet darauf hin, dass Prince of Persia: The Sands of Time Remake voraussichtlich Mitte Januar 2026 erscheinen soll.

Das lang erwartete Remake, das mehrfach verschoben und intern neu ausgerichtet wurde, könnte außerdem bereits bei den The Game Awards seinen großen Auftritt bekommen.

Ubisoft hat sich offiziell noch nicht zum Termin geäußert, aber laut dem Bericht befinden sich Entwicklung und Planung nun in einer stabilen Phase. Ein Showcase bei den Game Awards wäre ein strategisch idealer Zeitpunkt, um Fans weltweit zu erreichen – zumal das Remake seit Jahren zu den meistdiskutierten Ubisoft-Projekten zählt.

Was Fans erwarten könnten

Komplett überarbeitete Grafik und Animationen

Modernisierte Steuerung und Kampfmechaniken

Eine Neuinterpretation klassischer Sequenzen

Möglicher neuer Story-Content oder erweiterte Zwischensequenzen

Das Projekt wurde 2020 angekündigt, stieß jedoch aufgrund seines grafischen Zustands auf Kritik. Ubisoft verschob das Spiel mehrfach und übergab die Entwicklung schließlich an ein anderes Studio innerhalb des Unternehmens.

Mit einem Release im Januar 2026 würde das Remake endlich ein festes Fenster bekommen – und ein Auftritt bei den The Game Awards wäre der perfekte Moment, um das Vertrauen der Fans zurückzugewinnen. Oder was meint ihr?