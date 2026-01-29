Prince Of Persia: The Sands Of Time Remake: Schauspielerin erfuhr vom Aus über das Internet

Eman Ayaz nennt die Einstellung des Remakes von Prince of Persia: The Sands of Time den „verheerendsten Moment“ ihrer Karriere.

Die überraschende Einstellung des Prince of Persia: The Sands of Time‑Remakes trifft nicht nur Fans, sondern auch Beteiligte hart. Im Zuge eines größeren Umbaus hatte Ubisoft kürzlich sechs Projekte gestrichen – darunter auch das Remake des Kult‑Plattformers von 2003, das ursprünglich bereits 2021 erscheinen sollte.

Besonders bitter ist der Fall für Schauspielerin Eman Ayaz, die in einem neuen YouTube‑Video schildert, wie sie erst durch das Internet vom Aus des Projekts erfuhr. Laut ihrer Aussage hatte sie eine bedeutende Rolle im Remake übernommen und über drei Jahre hinweg eng mit dem Team gearbeitet.

Die Produktion sei für sie „lebensverändernd“ gewesen, vom intensiven Casting‑Prozess bis hin zu den Dreharbeiten, die noch vor wenigen Monaten liefen.

Umso größer der Schock: Ayaz wurde nicht von Ubisoft informiert, sondern erhielt eine WhatsApp‑Nachricht ihres Bruders, der sie auf die Meldungen aufmerksam machte.

Sie beschreibt das Erlebnis als emotionalen Schlag, da intern alles auf eine Veröffentlichung in diesem Jahr hindeutete.

Besonders frustrierend: Durch die Einstellung darf sie das gedrehte Material nun nicht einmal für zukünftige Showreels nutzen, was die beruflichen Folgen zusätzlich verschärft.