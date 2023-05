Prince Of Persia: The Sands Of Time Remake: Spiel ist weiter in Entwicklung

Vergangenes Jahr gab Ubisoft bekannt, dass das Projekt Prince of Persia: The Sands of Time Remake zu Ubisoft Montreal wechselt, wo das Studio, das das Original von 2003 entwickelt hat, die Entwicklung übernehmen wird.

Obwohl das Projekt immer noch unter Verschluss gehalten wird und nicht auf der Ubisoft Forward im Juni zu sehen sein wird, ist es sehr gegenwärtig – und Ubisoft News hatte die Gelegenheit, mit Produzent Jean-Francois Naud und Game Director Michael McIntyre über den Status des Projekts zu sprechen, was es für Ubisoft Montreal bedeutet und was The Sands of Time zu einem so einzigartigen Erlebnis machte.

Was bringt Ubisoft Montreal in die Neuauflage von Prince of Persia: The Sands of Time ein?

Jean-Francois Naud: Ubisoft Montreal ist der Geburtsort des ursprünglichen Prince of Persia: The Sands of Time, und das ist schon eine große Sache. Das ist für jeden in Montreal eine große Sache, um ehrlich zu sein. Und es erfüllt uns mit Stolz, einen zweiten Blick auf das Spiel zu werfen und die neue Technologie zu identifizieren, mit der wir die Reise des Prinzen präsentieren können, und das Know-how aus Montreal einzubringen, das wir entwickelt haben – in Bezug auf Storytelling, Gameplay und Kunst – und das Wissen zu nutzen, das wir seit dem Erscheinen des ursprünglichen Sands of Time aufgebaut haben. Es ist eine ziemlich aufregende Zeit.

In welchem Stadium befindet sich das Prince of Persia: The Sands of Time Remake derzeit?

JFN: Was die Entwicklungsphase angeht, befinden wir uns gerade in der Konzeptionsphase. Seit wir das Projekt übernommen haben, haben wir uns das Feedback der Community angeschaut und unseren eigenen Weg gefunden, das Spiel zu entwickeln. Jetzt bauen wir das Team auf, legen die Prioritäten fest, stellen Prototypen zusammen, testen Elemente und überlegen, wie wir auch das Feedback der Community in die Entwicklung einbeziehen können. Wir befinden uns noch in einem frühen Stadium, und die Spieler sollten nicht erwarten, dass sie in diesem Jahr mehr über das Spiel erfahren, aber seien Sie versichert, dass wir alle unsere Kräfte und unser Herz in dieses Projekt stecken.

Warum ist es wichtig, dieses Projekt als Remake und nicht als Remaster anzugehen?

Michael McIntyre: Es ist 20 Jahre her, dass das Originalspiel veröffentlicht wurde, und nicht nur die Technologie hat sich weiterentwickelt – was man natürlich für ein Remaster bräuchte -, sondern ich denke, wir als Spieler und Spielemacher haben uns seither weiterentwickelt. Ich glaube nicht, dass ein Remaster diese Entwicklungen ausreichend berücksichtigen würde; ich denke, man muss ein Remake machen, um das Spiel wirklich weiterzuentwickeln, damit es einem modernen Kontext entspricht.

Im Fall von The Sands of Time geht es darum, wie man die Dinge bewahren kann, die immer noch stark sind, oder? Einer der Eckpfeiler des Originalspiels ist die Art und Weise, wie sich der Prinz fortbewegt. Und ja, es gibt Technologien, mit denen wir das besser umsetzen können – aber es gibt auch Erwartungen der Spieler, was andere moderne Spiele angeht, was es bedeutet, einen Charakter zu steuern. Ubisoft Montreal hat in diesem Bereich ein großes Fachwissen entwickelt, und wir überlegen, wie wir diese Erkenntnisse auf den Geist eines Spiels wie Prince of Persia übertragen können. Dabei geht es um mehr als nur um Technologie; es geht wirklich darum, dass wir uns als Spielemacher weiterentwickelt haben und verstehen, dass es für die Spieler einfach ist, eine Spielfigur in die Hand zu nehmen.