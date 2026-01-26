Prince Of Persia: The Sands Of Time Remake: Ubisoft konnte Fertigstellung nicht mehr verantworten

Ubisoft hat letzte Woche die Entwicklung mehrere Projekte eingestellt, darunter auch das Remake von Prince of Persia: The Sands of Time. in einer Mitteilung, die über die sozialen Kanäle der Marke verbreitet wurde, richtet sich direkt an die Community des Prinzen und bestätigt, dass das nahezu fertiggestellte Spiel nicht weitergeführt wird.
Als Grund gab das Unternehmen an, dass nach Jahren der Arbeit klar geworden sei, dass der Aufwand für eine Fertigstellung deutlich über dem lag, was das Unternehmen verantworten konnte.
In der Erklärung heißt es, dass das Spiel für Fans wie auch für die beteiligten Teams eine besondere Bedeutung hatte. Trotz des vorhandenen Potenzials sei es nicht gelungen, die Qualitätsstufe zu erreichen, die dem Namen des Originals gerecht wird.
Eine Veröffentlichung in diesem Zustand wollte Ubisoft vermeiden, da sie dem Anspruch von Prince of Persia: The Sands of Time nicht entsprochen hätte.
Gleichzeitig betont das Studio, dass das Universum von Prince of Persia weiterhin einen hohen Stellenwert besitzt. Die Einstellung des Remakes bedeutet nicht, dass man sich von der Reihe verabschiedet. Die Botschaft endet mit Dank an alle Spieler, die der Marke über die Jahre hinweg Geduld und Unterstützung entgegengebracht haben.
Bei Ubisoft artet auch mittlerweile alles irgendwie aus. Kein Wunder, dass da der Rotstift kreist…
Eine Hauptschule trägt in meinen Augen Yves Guillemot. Zu viele falsche Entscheidungen in der Vergangenheit.
Als wenn ein Studio oder hier gar ein ganzer Konzern es nicht gebacken bekommt ein Remake zu erstellen, welches sowohl Budget- als auch Qualitätavorgaben erfüllt, na dann gute Nacht.
Und das bei so einer Kernmarke. Das Remake hätte ich auch gerne gespielt, weil ich das als einen der besten Teile vom Prinzen in Erinnerung habe. Aber bei Ubisoft ist jetzt tatsächlich Ende Gelände angesagt.
Ubisoft hätte nur ein „simples“ Remaster machen brauchen, also die Original-Trilogie mit aktueller Grafik versehen, Gameplay gleich lassen…und viele, mich eingeschlossen, hätten es gefeiert!