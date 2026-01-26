Prince Of Persia: The Sands Of Time Remake: Ubisoft konnte Fertigstellung nicht mehr verantworten

Entwicklung des Remakes von Prince of Persia: The Sands of Time gestoppt, weil der Aufwand nicht mehr vertretbar war.

Ubisoft hat letzte Woche die Entwicklung mehrere Projekte eingestellt, darunter auch das Remake von Prince of Persia: The Sands of Time. in einer Mitteilung, die über die sozialen Kanäle der Marke verbreitet wurde, richtet sich direkt an die Community des Prinzen und bestätigt, dass das nahezu fertiggestellte Spiel nicht weitergeführt wird.

Als Grund gab das Unternehmen an, dass nach Jahren der Arbeit klar geworden sei, dass der Aufwand für eine Fertigstellung deutlich über dem lag, was das Unternehmen verantworten konnte.

In der Erklärung heißt es, dass das Spiel für Fans wie auch für die beteiligten Teams eine besondere Bedeutung hatte. Trotz des vorhandenen Potenzials sei es nicht gelungen, die Qualitätsstufe zu erreichen, die dem Namen des Originals gerecht wird.

Eine Veröffentlichung in diesem Zustand wollte Ubisoft vermeiden, da sie dem Anspruch von Prince of Persia: The Sands of Time nicht entsprochen hätte.

Gleichzeitig betont das Studio, dass das Universum von Prince of Persia weiterhin einen hohen Stellenwert besitzt. Die Einstellung des Remakes bedeutet nicht, dass man sich von der Reihe verabschiedet. Die Botschaft endet mit Dank an alle Spieler, die der Marke über die Jahre hinweg Geduld und Unterstützung entgegengebracht haben.