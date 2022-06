Prince Of Persia: The Sands Of Time Remake: Veröffentlichung nicht mehr für das Finanzjahr 2023 geplant

Ubisoft plant keine Veröffentlichung von Prince of Persia: The Sands of Time Remake mehr für das Finanzjahr 2023.

Die schlechten Nachrichten für Fans der Prince of Persia-Reihe reißen nicht ab. Ubisoft hat offiziell angekündigt, dass das Prince of Persia: The Sands of Time Remake nicht mehr im Finanzjahr 2023 erscheinen wird.

Das Remake des Klassikers wurde schon mehrfach verschoben und zuletzt mit einer Veröffentlichung vor April 2023 angekündigt. Aufgrund dieser Ankündigungen waren sogar schon Vorbestellungen bei diversen Händlern möglich.

In einem offiziellen Statement von Ubisoft heißt es jetzt: „Wir sind stolz auf die Arbeit, die Ubisoft Pune und Ubisoft Mumbai bis jetzt geleistet haben und Ubisoft Montreal wird von dieser Leistung und den gemachten Erfahrungen profitieren. Das neue Team wird die Arbeit fortführen, um ein großartiges Remake abzuliefern. Als Konsequenz daraus planen wir keine Veröffentlichung mehr für das Finanzjahr 2023 und nehmen das Spiel von den Händlerlisten.“

Aus dieser Stellungnahme geht hervor, dass die neueste Verschiebung dem geschuldet ist, dass die Arbeit wieder in die Hände von Ubisoft Montreal gegeben wurde, das auch 2003 schon für Prince of Persia zuständig war. Jeder, der das Spiel bereits vorbestellt hat, kann sich, laut Ubisoft, mit seinem Händler in Verbindung setzen, um eine Rückerstattung zu erhalten.

Der Wechsel des Studios wurde schon vorab bekannt gegeben, allerdings ohne eine erneute Verschiebung. Hier könnt ihr genaueres dazu nachlesen.