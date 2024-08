Prison Architect 2: Spiel zum dritten Mal verschoben

Autor:, in / Prison Architect 2

Entwickler Double Eleven verlängert den Knastaufenthalt für Prison Architect 2 erneut.

In einer Mitteilung via X gab man bekannt, dass der geplante Release am 3. September 2024 nicht stattfinden wird.

Zur Begründung heißt es, dass nach internen Prüfungen und Betatests die Bereiche Performance und Inhalte verbessert werden müssen. Nur so könne man die bestmögliche Erfahrung liefern.

Einen neuen Termin nennt man derzeit nicht. Aktuell bewerte man den Umfang der erforderlichen Arbeiten neu.

Die nächsten Monate werde man „das Spiel verbessern und einen stabileren Zeitplan für die Veröffentlichung erstellen“, wie es heißt.

Dies ist die dritte Verschiebung für Prison Architect 2. Es wurde bereits vom 26. März auf den 7. Mai 2024 verschoben, später dann auf den 3. September.