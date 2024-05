Private Division: Großteil der Belegschaft wird entlassen laut Bericht

Neben den beiden Private Division-Entwicklerstudios Roll7 (OlliOlli, Rollerdrome) und Intercept Games (Kerbal Space Program 2), die Berichten zufolge geschlossen werden, scheint auch das Publishing-Label selbst in Folge der Kosteneinsparungsinitiative von Take-Two Interactive von einer großen Anzahl an Entlassungen betroffen zu sein.

So berichtet GamesIndustry, dass eine große Mehrheit der Mitarbeiter von Private Division in den Büros in Seattle, New York, Las Vegas und München entlassen wurde. Zuvor berichtete schon Bloomberg von Entlassungen beim Publisher.

In einem Statement verspricht Take-Two weitere Unterstützung für Projekte mit Private Division-Beteiligung wie No Rest for the Wicked, Kerbal Space Program 2 und Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game. Wie es um noch unangekündigte Projekte mit externen Partnern wie Bloober Team oder Game Freak steht, bleibt unklar:

„Am 16. April kündigte Take-Two ein Kostensenkungsprogramm an, um Effizienzsteigerungen im gesamten Unternehmen zu erzielen und das Margenprofil des Unternehmens zu verbessern, während gleichzeitig in Wachstum investiert wird. Als Teil dieser Bemühungen rationalisiert das Unternehmen seine Pipeline, streicht mehrere Projekte in der Entwicklung und strafft seine Organisationsstruktur, was zu einem Abbau von Personal führt und den zukünftigen Einstellungsbedarf reduziert. Das Unternehmen gibt keine weiteren Einzelheiten zu diesem Programm bekannt.“

„Am 18. April brachte Private Division erfolgreich Moon Studios No Rest for the Wicked auf den Markt. Das Label arbeitet weiterhin an Updates für Kerbal Space Program 2 und plant die Veröffentlichung von Tales of the Shire: A Lord of the Rings Game von Wētā Workshop Game Studio in der zweiten Hälfte des Jahres 2024.“