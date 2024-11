Private Division: Indie-Publisher wurde verkauft

Im Jahr 2017 gründete Take-Two Interactive mit Private Division ein neues Publishing-Label für Indie-Spiele. Unter dem Namen wurden Spiele wie The Outer Worlds, Olli Olli World und zuletzt No Rest for the Wicked veröffentlicht.

In seinem aktuellen Finanzbericht gibt Take-Two jetzt den Verkauf von Private Division bekannt. Mit Ausnahme von No Rest for the Wicked wurde damit auch der gesamte Katalog an einen Unbekannten veräußert.

Wie CEO Strauss Zelnick gegenüber Variety sagte, erfolgte der Verkauf, damit man sich mit seinen Ressourcen auf das langfristige Wachstum seiner Kerngeschäfte konzentrieren kann.

„Wir sind dankbar für die Beiträge, die das Team von Private Division für Take Two geleistet hat, und wir sind zuversichtlich, dass sie weiterhin erfolgreich sein werden“, so Zelnick.