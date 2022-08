Private Division: Neues Spiel in Tolkiens Mittelerde-Universum in Entwicklung

Private Division, ein Publishing-Label von Take-Two Interactive Software, gab heute die Unterzeichnung einer neuen Publishing-Vereinbarung mit Wētā Workshop bekannt, die vor allem für ihre Arbeit an Mittelerde für die Der Herr der Ringe-Filmtrilogie bekannt sind.

Im Jahr 2014 gründete Wētā Workshop eine Abteilung für interaktive Spiele und entwickelt nun ein neues Spiel, das im Mittelerde-Universum von J.R.R. Tolkien spielt.

Middle-earth Enterprises hat die literarischen Werke der Serie lizenziert, wodurch Wētā Workshop die weitestgehende kreative Lizenz zur Interpretation der den Büchern zugrunde liegenden Überlieferungen erhält.

Michael Worosz, Chief Strategy Officer, Take-Two Interactive, und Head of Private Division, über die zusammenarbeit: „Wir sind begeistert, mit Wētā Workshop zusammenzuarbeiten, um ein Spiel zu veröffentlichen, das in einem so außergewöhnlichen und gefeierten Universum spielt. Die Herr der Ringe-IP ist die Heimat so vieler bemerkenswerter Geschichten, und niemand ist besser geeignet als das Team von Wētā Workshop, um ein unverwechselbares, neues Mittelerde-Spielerlebnis zu schaffen.“

Amie Wolken, Head of Interactive bei Wētā Workshop, sagte: „Es ist ein Privileg, ein neues Spiel zu entwickeln, das in Mittelerde spielt, insbesondere eines, das sich so sehr von dem unterscheidet, was die Fans bisher gespielt haben. Wir sind selbst Fans und freuen uns darauf, dass die Spieler Mittelerde auf eine Weise erkunden können, wie sie es noch nie zuvor getan haben, und dass wir neue Fans in die Magie von Der Herr der Ringe einführen können.“