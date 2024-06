Private Division: Publisher steht vor Schließung laut Bericht

Autor:, in / Private Division

Das Indie-Label Private Division steht womöglich vor dem Aus. Die vorherigen Berichte über die Schließung von Intercept Games (Kerbal Space Program 2) und Roll7 (OlliOlli World) durch Mutterkonzern Take-Two Interactive sind offenbar Teil eines größeren Vorhabens. Laut einem Bericht von IGN soll dies zum Verkauf oder der Schließung von Private Division führen.

Intercept Games soll am 28. Juni geschlossen werden, womit man das WARN-Gesetz des Staates Washington einhält, das eine Kündigungsfrist vorsieht, wie es inoffiziell heißt. Ähnlich soll es auch Roll7 ergehen, wobei ein kleines Team noch erhalten bleibt, um einige Dinge zu erledigen.

Take-Two habe im Februar die Mitarbeiter von Private Division über bevorstehende Entlassungen informiert. In welchem Umfang, darüber ließ man die Belegschaft im Unklaren. Wie IGN weiterhin berichtet, wurden alle Angestellten dann im April über ihre Entlassung informiert; Private Division wolle man laut Management nicht mehr unterstützen.

Übrig bleiben beim Publisher unterm Strich temporär nur Teams, damit man seinen Verpflichtungen nachkommen kann. Dazu zählt Moon Studios mit No Rest for the Wicked, welches sich im Early Access befindet.

Offenbar streckt man die Fühler auch nach neuen Käufern aus. So etwa für die Marke Kerbal Space Program. Angeblich fanden Gespräche zum Kauf mit Paradox Interactive statt, die allerdings scheiterten. Aber auch Gespräche über den gesamten Verkauf soll es schon gegeben haben. Mehr dazu findet ihr in der Quelle.