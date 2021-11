Private Division: Publisher übernimmt Entwickler von OlliOlli World

Private Division, das Publishing-Label von Take-Two, gab heute bekannt, dass sie den Videospielentwickler Roll7 übernommen haben.

Das in London ansässige, BAFTA-ausgezeichnete Studio entwickelt derzeit OlliOlli World, das von Private Division veröffentlicht wird und bis 31. März 2022 erscheinen soll.

Die Bedingungen der Vereinbarung wurden nicht bekannt gegeben.

Roll7 wurde 2008 von Simon Bennett, John Ribbins und Tom Hegarty gegründet und ist vor allem für die OlliOlli-Serie bekannt ist. Das Studio arbeitet derzeit an dem kommenden OlliOlli World und hat weitere unangekündigte Projekte in Entwicklung.

Private Division wird diese zukünftigen Unternehmungen unterstützen und Roll7 in die Lage versetzen, weiterhin ihre charakteristischen „Flow State Gaming“-Erlebnisse zu schaffen, die ihren unverwechselbaren Stil und ihre Fähigkeit, kommerziellen und kritischen Erfolg zu erzielen, verkörpern.

Michael Worosz, Executive Vice President und Head of Private Division, sagt: „Wir freuen uns sehr, Roll7 in der Private Division-Familie willkommen zu heißen. Als ein Team, das selbst leidenschaftlich gerne Action-Sport betreibt, ist es bemerkenswert zu sehen, wie Roll7 den Nervenkitzel des Wettkampfs mit dem Zen des Erreichens des Flow-Status in einem Videospiel verbindet, und wir können es kaum erwarten, der Welt dieses Phänomen mit der Veröffentlichung von OlliOlli World in diesem Winter zu zeigen.“

Simon Bennett, Co-CEO von Roll7, sagte: „Private Division war ein unglaublicher Publishing-Partner für OlliOlli World, und wir sind begeistert, als Studio als Teil des Labels weiter zu wachsen. Private Division hat unser großartiges Team dazu befähigt, die Messlatte für unsere Kreativität und unseren Spielraum für OlliOlli World höher zu legen. Der Beitritt zum Label versetzt uns in eine großartige Position, um weiter zu wachsen und unser Ziel zu erreichen, ein herausragender globaler Videospielentwickler zu werden.“