Project 007: Entwickler hofft eine Trilogie machen zu können

Neue Informationen zu Project 007 verriet Hakan Abrak in einem Interview. Laut dem Chef von IO Interactive verläuft die Entwicklung der „James-Bond-Ursprungsgeschichte“ seiner Aussage zufolge „erstaunlich gut“.

Weiterhin wird das Projekt komplett von IO Interactive entwickelt, veröffentlicht und finanziert.

Abrak zeigte sich auch aufgeregt angesichts der Tatsache, dass man eine eigene, originelle Geschichte mit einem von Grund auf neu entwickelten James Bond macht. Man hofft, aus diesem Anfang und der Geschichte eine Trilogie entwickeln zu können.

„Aber das Aufregende an diesem Projekt ist, dass wir tatsächlich eine originelle Geschichte entwickeln konnten. Es handelt sich also nicht um eine Gamification eines Films. Es ist ein kompletter Anfang und wird zu einer Geschichte, hoffentlich für eine große Trilogie da draußen in der Zukunft.“

Dass man die IP von James Bond erhielt, sieht Abrak weiterhin als eine Stärke an, schließlich ist das letzte Spiel 15 Jahre her und wird daher nicht überbewertet.

„Wenn wir uns die Filme ansehen, dann ist es eine der drei wichtigsten IPs da draußen, es ist extrem stark, auch weil das letzte Spiel schon fast 15 Jahre her ist. Es ist also eine lange Zeit vergangen. Es ist definitiv etwas, das in der Spielewelt nicht überbewertet wird. Wir sehen das als eine Stärke an, dass wir etwas ganz Besonderes machen können und hoffentlich… Es gibt eine Menge Leute da draußen, die GoldenEye für den Klassiker halten. Und ich selbst liebe dieses Spiel auch“, erzählt Abrak.

„Ich möchte nicht zu viel verraten, aber ich hoffe einfach, dass wir etwas machen, das James Bond in den kommenden Jahren definieren wird. Und das ist nicht nur ein Spiel, sondern dass wir ein Universum schaffen, das die Spieler für viele Jahre besitzen und mit dem wir neben dem Bond aus den Filmen wachsen können.“