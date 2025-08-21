Project Bloomwalker: Verseuchte Welt soll wieder erblühen

Mit ihrem fahrenden Haus machen sich Spieler in Project Bloomwalker auf, die Welt wieder erblühen zu lassen.

Netmarble, Entwickler und Publisher von Videospielen, hat ein brandneues gemütliches Crafting-Abenteuer namens Project Bloomwalker angekündigt.

Das von Netmarble Neo entwickelte Spiel feierte seine Weltpremiere auf der gamescom 2025, wo Besucher am Xbox-Stand exklusiv eine spielbare Demo ausprobieren konnten.

Bloomwalker bedeutet „jemand, der blühende Blumen hinter sich herzieht“ und spiegelt die Vision einer Welt wider, in der die Schritte des Protagonisten mit jedem Schritt neues Leben erwecken.

Der Titel symbolisiert die Kraft der Spieler, eine heilende und erneuernde Kraft zu sein, die die Welt um sie herum verändert.

An Bord ihres fahrenden Hauses begeben sich die Spieler und ihre niedlichen Begleiter, die Oddling genannt werden, auf eine Reise, um unbekannte Gebiete zu erkunden, verschmutzte Landschaften zu reinigen, Ressourcen für das Handwerk und die Dekoration zu sammeln und Bindungen zu ihren Oddling-Freunden zu knüpfen, während sie sich auf neue Abenteuer vorbereiten.

Das Spiel beginnt in einer einst wunderschönen Landschaft, die von Menschen und geheimnisvollen Geistern bewohnt wurde. Ein mysteriöser Meteor stürzt auf die Erde und hinterlässt eine so verseuchte Einschlagstelle, dass kein Leben mehr möglich ist.

Während die Welt leidet, tauchen Bloomwalker auf, die die Macht besitzen, Leben wiederherzustellen und die verwundete Erde zu heilen.

In der Rolle eines Bloomwalkers begeben sich die Spieler in ihrem einzigartigen fahrenden Haus auf eine Reise, um die verseuchten Landschaften zu reinigen und die Harmonie der Natur wiederherzustellen.

Der Unterschied zwischen Project Bloomwalker und anderen Crafting-Spielen liegt in seinem Umzugssystem. Anstatt an einen festen Standort gebunden zu sein, erleben die Spieler mit ihrem eigenen mobilen Haus echte nomadische Freiheit.

Sie können mühelos umziehen, atemberaubende Landschaften entdecken und jeden Ort in ihren persönlichen Rückzugsort verwandeln, der die Freude am Leben in Bewegung widerspiegelt.

Im Rahmen der Xbox at gamescom 2025 Broadcast wurde auch ein spezielles Entwickler-Walkthrough-Video zu Project Bloomwalker vorgestellt.

Dieser fünfminütige Clip, der Gameplay-Szenen direkt vom Entwicklerteam zeigt, bietet einen ersten Einblick in die mit Unreal Engine 5 erbaute Spielwelt sowie die einzigartige Kulisse, die vielfältigen Gameplay-Elemente und die Kernaktivitäten, die das Bloomwalker-Erlebnis ausmachen.