Project Century: Fans liegen mit Spekulationen voll daneben

Neben einem neuen Virtua Fighter arbeitet Ryu Ga Gotoku Studio auch an Project Century. Das Spiel wurde bei den Game Awards im Dezember mit einem Trailer angekündigt.

Was Project Century genau ist, das behält das Studio noch für sich. Derzeit ist nur über den Trailer bekannt, dass es vermutlich in Japan im Jahr 1915 spielt.

Fans spekulieren darüber, was sich hinter Project Century verbirgt. Eine Theorie ist, es handelt sich um ein Prequel zur Like a Dragon- bzw. Yakuza-Reihe.

Doch die Fans fischen mit ihren Vermutungen derzeit völlig im Trüben.

Studio Director Masayoshi Yokoyama sagte in einem Broadcast, dass die Fans mit ihren Theorien und Spekulationen bisher daneben liegen. „Wir haben keine Informationen eingefügt, die es den Leuten ermöglichen würden, zu raten“, so Yokoyama.

Nähere Informationen zu Project Century könnte es geben, wenn das Studio Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii am 21. Februar auf den Weg gebracht hat.