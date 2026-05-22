Project ETHOS: Bleibt trotz durchwachsener Beta laut Take-Two auf Erfolgskurs

Take-Two hält trotz verhaltener Beta-Reaktionen an großen Erwartungen für Project Ethos fest.

Nach einer gemischt aufgenommenen Beta-Phase hält Take-Two an hohen Erwartungen für Project Ethos fest und sieht den Online-Shooter weiterhin als potenziellen Erfolgstitel.

CEO Strauss Zelnick erklärte in einem Interview, dass das Feedback aus der offenen Beta bewusst zu Anpassungen in der Entwicklung geführt habe. Ziel sei es, ein Spielerlebnis auf höchstem Niveau zu liefern.

Die Änderungen seien dabei nicht auf allgemeine Marktprobleme zurückzuführen, sondern direkt auf die Reaktionen der Spieler. Man habe gezielt reagiert, um die Qualität des Spiels deutlich zu verbessern.

Zelnick betonte, dass Take-Two grundsätzlich nur Projekte verfolge, die das Potenzial für einen großen Erfolg besitzen. Gleichzeitig räumte er ein, dass dies nicht automatisch garantiere, dass jedes Spiel diesen Anspruch auch erfüllt.

Trotz der Herausforderungen im Live-Service- und Shooter-Markt zeigt sich das Unternehmen optimistisch. Selbst etablierte Größen der Branche hatten zuletzt mit Schwierigkeiten zu kämpfen, was die Erwartungen an neue Titel zusätzlich erhöht.

Die Zukunft von Project Ethos hängt nun davon ab, ob die vorgenommenen Anpassungen die Erwartungen der Spieler erfüllen können. Bis zum finalen Release bleibt laut Zelnick jedoch noch Entwicklungsarbeit zu leisten.