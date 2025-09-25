Project Evilbane: Trailer zeigt Kampfsystem für 4 Spieler

Der zweite offizielle Trailer des actiongeladenen Koop-RPGs Project Evilbane zeigt packende Kämpfe, dramatische Wendungen und einen ultimativen Gegner, der die gesamte Welt ins Chaos stürzen könnte.
Mit intensiver Action, strategischem Gameplay und düsteren Fantasy-Elementen verspricht das Spiel ein Highlight für Fans von Hack-and-Slay und Multiplayer-RPGs.
Spieler können über das Xbox Insider Programm schon jetzt in die zerstörte Welt eintauchen und sich mit bis zu vier Mitstreitern in brutale Bossfights stürzen.
Individuelle Skill-Anpassungen, taktische Teamarbeit und eine düstere Storyline machen Project Evilbane zu einem spannenden Titel für diejenigen, die auf kooperative Action und RPG-Mechaniken stehen.
Project Evilbane erscheint für Xbox Series X|S, Xbox Cloud und als Xbox Play Anywhere.
5 Kommentare
Dauert noch etwas, sieht aber eigentlich ganz cool aus.
Mehr vom gleichen😢 sieht nicht nach einem Crimson Desert aus.
ich denke da auch direkt an NC Soft… alles sieht gleich aus 🙁
Wirkt halt wirklich wie ein Standardgame, wie schon gesagt wurde, NCSoft Style.
Mit der Xbox hub App kann man es schon spielen ?