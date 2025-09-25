Project Evilbane: Trailer zeigt Kampfsystem für 4 Spieler

5 Autor: , in News / Project Evilbane
Übersicht

Der neue Trailer zum Koop-RPG Project Evilbane zeigt das Kampfsystem für 4 Spieler.

Der zweite offizielle Trailer des actiongeladenen Koop-RPGs Project Evilbane zeigt packende Kämpfe, dramatische Wendungen und einen ultimativen Gegner, der die gesamte Welt ins Chaos stürzen könnte.

Mit intensiver Action, strategischem Gameplay und düsteren Fantasy-Elementen verspricht das Spiel ein Highlight für Fans von Hack-and-Slay und Multiplayer-RPGs.

Spieler können über das Xbox Insider Programm schon jetzt in die zerstörte Welt eintauchen und sich mit bis zu vier Mitstreitern in brutale Bossfights stürzen.

Individuelle Skill-Anpassungen, taktische Teamarbeit und eine düstere Storyline machen Project Evilbane zu einem spannenden Titel für diejenigen, die auf kooperative Action und RPG-Mechaniken stehen.

Project Evilbane erscheint für Xbox Series X|S, Xbox Cloud und als Xbox Play Anywhere.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

5 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  3. de Maja 297535 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 25.09.2025 - 19:11 Uhr

    Wirkt halt wirklich wie ein Standardgame, wie schon gesagt wurde, NCSoft Style.

    0

Hinterlasse eine Antwort