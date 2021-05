Project Mara: Soundtextur-Experiment veröffentlicht

Noch mehr Horror in den frühen Morgenstunden? Dann setzt euch jetzt die Kopfhörer auf und lauscht den Klängen von Project Mara.

Put some headphones on and listen to this abstract sound texture experiment for Project: MARA 🎧 pic.twitter.com/OnJoBIc54a

— Ninja Theory (@NinjaTheory) May 20, 2021