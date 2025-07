Project Motor Racing: Auf dem Goodwood Festival of Speed spielbar

Publisher GIANTS Software und Entwickler Straight4 Studios kündigen eine Event-Präsenz auf dem weltberühmten Goodwood Festival of Speed an. Project Motor Racing, die mit Spannung erwartete, ultra-authentische Rennsimulation wird in einer spielbaren Fassung vom 10. bis 13. Juli 2025 auf dem Goodwood Estate in Chichester, West Sussex, UK ausgestellt.

Project Motor Racing verbindet die Schönheit, Geschwindigkeit und Dramatik des professionellen Motorsports mit bahnbrechendem Handling, Realismus und Realitätsnähe. Fans, die Goodwood besuchen, können die Rennsimulation der nächsten Generation bereits vor dem offiziellen Start am 25. November ausprobieren.

Exklusiv testen die Festivalbesucher eine aktuelle Version von Project Motor Racing auf drei voll ausgestatteten Racing Rigs. Die Besucher nehmen hinter dem Lenkrad Platz und erleben vier spektakuläre Fahrzeuge der Rennsimulation: Lola T70 Mk3B GT, Aston Martin DBR9, Lamborghini Huracán GT3 Evo2 und Panoz LMP1 Roadster S.

Zur Verfügung steht eine der detailliertesten Strecken des Spiels, die vom Team mithilfe modernster Scanner und Umgebungsmodellierung originalgetreu nachgebaut wurde. Ganz gleich, ob Sie auf Rundenzeitenjagd gehen oder einfach nur die Power spüren wollen, dies ist Ihre Chance, einen echten Vorgeschmack auf das zu bekommen, was Sie erwartet.

Die britischen Rennfahrer Ben Collins und Johnny Herbert sind in Goodwood am Stand zu Project Motor Racing vor Ort, und liefern Tipps, Einblicke und Geschichten aus ihrer Zeit auf der Rennstrecke. Ob erfahrener Sim-Racer oder Motorsport-Enthusiast, dies ist die Chance, von den Besten zu lernen und Fahrkünste zu optimiren.

Project Motor Racing ist an Stand 8 ausgestellt, direkt an der Startlinie des legendären Goodwood Hillclimb. Dort ist der perfekte Ort, um das Dröhnen der Motoren zu spüren, sowohl virtuell als auch real, und die adrenalingeladene Welt der modernen Motorsport-Simulation live zu erleben.

Project Motor Racing erscheint am 25. November für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.