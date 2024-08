Project Motor Racing: Game Engine von GIANTS Software treibt Spiel an

Autor:, in / Project Motor Racing

Die Game Engine von GIANTS Software, die auch im Landwirtschafts-Simulator verwendet wird, treibt auch Project Motor Racing an.

Vor kurzem erst verkündete GIANTS Software den Publishing-Deal für die Rennsimulation Project Motor Racing. Jetzt geben Straight4 Studios und GIANTS Software eine langfristige technische Partnerschaft bekannt.

Diese Partnerschaft sieht vor, dass die Game Engine, die in der erfolgreichen Reihe Landwirtschafts-Simulator verwendet wird, auch in Project Motor Racing zum Einsatz kommt – und die Rennsimulation bei der Veröffentlichung im kommenden im Jahr 2025 antreibt.

Eine Partnerschaft von Genre-Vorreitern

GIANTS Software und Straight4 Studios arbeiten bereits seit 2023 gemeinsam an der Integration der GIANTS-Engine in Project Motor Racing. Beide Studios befinden sich tief in der Entwicklungsphase, um die Engine für den Sim-Racing zu optimieren.

Von Grund auf entwickelt, erblickte die GIANTS Engine im Jahr 2008 im allerersten Landwirtschafts-Simulator das Licht der Welt. Seitdem wurde sie kontinuierlich verbessert und in allen gängigen Plattformen eingesetzt, sodass sie heute problemlos die neuesten technischen Anforderungen für PC- und Konsolenspiele erfüllt.

Boris Stefan, CSO & Head of Publishing bei GIANTS Software, sagte: „Als wir 2021 zum Self-Publishing übergingen und unseren Landwirtschafts-Simulator selbst veröffentlichten, machten wir keinen Hehl daraus, dass wir auf der Suche nach externen Titeln waren, die in unsere Vision passten. Mit Straight4 Studios haben wir den idealen Kandidaten gefunden: ein Studio, das wie wir erstklassige Simulationen erstellt, und ein neues Projekt von diesem hochkarätigen Studio, um unser Publishing-Portfolio zu bereichern.“ „Straight4 und GIANTS teilen beide tiefe Simulationswurzeln und hohe Produktionswerte“, sagt Kevin Boland, CDO bei Straight4. „Mit Project Motor Racing in dem spezialisierten und technisch anspruchsvollen Sim-Racing-Genre anzutreten, ist ein Beweis für die Vielseitigkeit der GIANTS Engine. Wir sind sicher, dass sowohl Landwirtschafts-Simulator-Fans als auch Sim-Racer von dieser Partnerschaft profitieren werden.“ Ian Bell, CEO von Straight4 Studios, merkte an: „Die Entwicklung einer neuen Generation von Sim-Racing-Spielen erfordert, dass wir einige schwierige Fragen lösen. An erster Stelle steht die Frage, wie wir unsere hochmoderne Physik-Engine mit der grafischen Wiedergabetreue in Einklang bringen können, die unsere Fans von uns verlangen. Mit der GIANTS Engine haben wir die Lösung gefunden: eine Game Engine, die es uns ermöglicht, einen wunderschönen Simulator zu bauen und gleichzeitig sicherzustellen, dass die Bildraten nicht darunter leiden.“

Project Motor Racing wird derzeit für PC und Konsolen entwickelt und im Jahr 2025 veröffentlicht.