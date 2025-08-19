Project Motor Racing: Gamescom-Trailer rast allen davon

Project Motor Racing fährt mit Porsche, Enthüllungen und einem Trailer auf die Gamescom vor.

Project Motor Racing gibt auf der gamescom Gas und rückt mit dem realen Le-Mans-Siegerfahrzeug Audi R8 und einer Reihe großer Enthüllungen ins Rampenlicht.

Publisher GIANTS Software und Entwickler Straight4 Studios schalten einen Gang höher, bestätigen dabei Porsche und Ford und enthüllen weitere Top-Fahrzeuge, legendäre Klassen und ikonische Strecken.

Porsche & historische Klassen bestätigt

Porsche stößt offiziell zur Racing-Flotte hinzu und bringt eine Modellpalette mit, die Jahrzehnte Motorsportgeschichte abdeckt. Mit dabei sind Ikonen wie der meisterschaftsgekrönte Porsche 963 (2023) und der Ursprung einer Dynastie, der 917K von 1970, sowie eine Reihe legendärer Modelle, darunter: 911 GT3 R (992), 911 GT1-98 und 962C.

Neu an Bord sind außerdem Aston Martin (das 2025er Aston Martin Valkyrie Hypercar und der AMR Vantage GT3) sowie der Ford Mustang GT4 (2024).

Zwei der ruhmreichsten Epochen des Sportwagensports – GT1 und Gruppe C – sind nun ebenfalls für Project Motor Racing bestätigt und ergänzen die bereits angekündigten Rennklassen. GT1 steht für rohes, hochriskantes Spektakel der 90er-Jahre-Supersportwagen, während die Gruppe C die goldene Ära des Prototypen-Langstreckenrennsports zurückbringt.

Insgesamt sind damit 9 Rennklassen enthüllt, die ein halbes Jahrhundert Motorsport abdecken – weitere folgen.

Mehr Strecken & neuer High-Octane-Trailer

Project Motor Racing erweitert sein Aufgebot an Rennstrecken um drei weitere gescannte Legenden: Circuit de Spa-Francorchamps, die Nürburgring Nordschleife und Mount Panorama, Bathurst, und bestätigt zugleich den Start mit 28 Layouts an 18 Standorten weltweit.

Mit „True2Track“ führt Project Motor Racing zudem eine von Grund auf entwickelte Technologie für kompromisslosen Realismus ein: von dynamischen Wettersystemen über adaptive Ideallinien mit authentischem Abtrocknungs- und Wasserablaufverhalten bis hin zu einem synchronisierten 24-Stunden-Tag-Nacht-Zyklus, der reale Bedingungen widerspiegelt.

Besuchende der Halle 6 auf der gamescom sind eingeladen, Project Motor Racing Probe zu fahren; ein neuer Gameplay-Trailer bietet zugleich einen Ausblick auf den weiteren Weg bis zum Release.

Project Motor Racing erscheint am 25. November für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Zeitgleich zum digitalen Release wird das Spiel auch im Einzelhandel erhältlich sein. astragon Entertainment übernimmt die Distribution in Deutschland. Vorbestellungen sind ab sofort bei ausgewählten Partnern möglich – einschließlich des Bonusinhalts GTE Decade Pack.