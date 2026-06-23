Project Motor Racing: GT Icons Pack holt ikonische GT-Legenden und neue US-Strecke ins Spiel

Project Motor Racing erhält das GT Icons Pack mit legendären GT-Fahrzeugen der 60er und 70er sowie neuer US-Rennstrecke.

Das GT Icons Pack für Project Motor Racing ist ab sofort verfügbar und erweitert das Rennspiel um ikonische Fahrzeuge aus den 1960er- und 1970er-Jahren sowie eine neue Rennstrecke.

Im Mittelpunkt des neuen Inhalts stehen historische GT- und Rennfahrzeuge, die eine prägende Ära des Motorsports widerspiegeln. Dazu zählen unter anderem der 1967 Chaparral 2F, die 1973 Chevrolet Corvette C3 sowie der 1964 Shelby Daytona Coupe.

Die Fahrzeuge sollen jeweils ein eigenes Fahrgefühl bieten – von leichter Agilität und hochdrehenden Motoren bis hin zu klassischer V8-Power und Langstrecken-Charakter. Das Paket setzt damit gezielt auf die Darstellung einer Epoche, in der Geschwindigkeit, Risiko und fahrerisches Können den Rennsport bestimmten.

Ergänzt wird das GT Icons Pack durch die neue Strecke Rocky Knoll Raceway, einen US-amerikanischen Road Course mit zwei unterschiedlichen Layouts. Die Strecke ist auf schnelle, fließende Kurvenkombinationen ausgelegt und soll unterschiedliche Fahrstile herausfordern.

Zusätzlich umfasst das Pack insgesamt mehrere historische Rennfahrzeuge, wobei bislang nicht alle enthaltenen Modelle vollständig im Detail genannt wurden.

GT 70 1974 Porsche 911 Carrera RSR 3.0 1973 Chevrolet Corvette C3 1973 Ford Capri RS3100

Sports Car 67 1967 Chapparal 2F 1967 Ford Mk.IV 1967 Lola T70 Mk 3

GT 60 1965 Chevrolet Corvette Grand Sport 1964 Shelby Daytona Coupe 1965 Jaguar E-Type Lightweight



Project Motor Racing ist für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich. Das GT Icons Pack ist ab sofort über digitale Stores verfügbar. Ein separater Year 1 Season Pass enthält das Pack sowie weitere Inhalte und bietet laut Hersteller eine Preisersparnis gegenüber dem Einzelkauf.