Project Motor Racing: Launch Trailer veröffentlicht

Der Release von Project Motor Racing wird mit dem offiziellen Launch Trailer zelebriert.

GIANTS Software veröffentlicht heute das von Straight4 Studios entwickelte Rennspiel Project Motor Racing für Xbox, PlayStation und PC, inklusive Mod-Support auf allen Plattformen.

Mit der Veröffentlichung stehen Rennspielfans 70 sorgfältig nachgebaute Fahrzeuge in mehr als 13 Klassen sowie 28 globale Strecken zur Auswahl, mit denen ihr durch verschiedene Epochen fahrt.

Begebt euch mit dem Launch-Trailer direkt in die Startposition und gebt Vollgas.