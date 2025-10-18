Project Motor Racing: Multiplayer, True2Track und Daytona auf der SimRacing Expo

Publisher GIANTS Software und Entwickler Straight4 Studios präsentieren Project Motor Racing (PMR) mit bedeutenden Neuerungen auf der heute beginnenden SimRacing Expo in Dortmund.

Multiplayer, neue Klassen und Fahrzeuge, der legendäre Daytona Road Course sowie die öffentliche Premiere des True2Track-Systems erzeugen ein einzigartiges Rennerlebnis.

Fahrzeugklassen und Rennwagen

Neben den bereits angekündigten Klassen LMDh, GT3, GT4, MX-5 Trophy, GT, LMP, Group C, Sports Car 70, N-GT und GT1 ergänzt PMR die IMSA GTO-Klasse mit folgenden bestätigten Fahrzeugen:

Roush Mercury Cougar XR-7

Chevrolet Camaro Z28 IMSA GTO

Audi 90 quattro IMSA GTO

Mazda RX-7

Neu dabei ist auch die 964 Trophy-Klasse mit dem Original Porsche Supercup-Fahrzeug, dem Porsche Carrera Cup 964 aus dem Jahr 1990. In den LMDh- und Prototypenklassen sind folgende Fahrzeuge nun bestätigt:

Toyota GR010 Hybrid LMDh (2023)

Acura ARX-06 LMDh (2023)

Cadillac Northstar LMP-02 LMP (2002)

Mercedes-Benz Sauber C9 Group C (1989)

Dynamische Strecken und Daytona

Der neue Trailer präsentiert True2Track, PMRs primär GPU-basiertes Oberflächenmodell für eine rundenbasierte Entwicklung der Streckenoberfläche:

Wetter und Tageszeiten : Vollständige Tag-Nacht-Wechsel, realistische Bildung von Pfützen, Abtrocknung und Wasserablauf

: Vollständige Tag-Nacht-Wechsel, realistische Bildung von Pfützen, Abtrocknung und Wasserablauf Gripentwicklung : Gummi baut sich auf der Ideallinie auf, überhitzte Linien werden bei hohen Temperaturen rutschig

: Gummi baut sich auf der Ideallinie auf, überhitzte Linien werden bei hohen Temperaturen rutschig „ Marbles“ : Gummiabrieb sammelt sich im Kurveninneren und macht Überholmanöver herausfordernder

: Gummiabrieb sammelt sich im Kurveninneren und macht Überholmanöver herausfordernder Performance: GPU-beschleunigt zur Minimierung der CPU-Auslastung und Reduzierung von Ladezeiten

Daytona – die Heimat des berühmten nordamerikanischen 24-Stunden-Rennens – ist zum Launch ebenso dabei. Insgesamt stehen 28 gescannte Streckenlayouts an 18 globalen Standorten zur Verfügung.

Multiplayer vor Ort auf der SimRacing Expo

Der Multiplayer-Modus von Project Motor Racing ist auf der SimRacing Expo in Dortmund zum ersten Mal öffentlich spielbar. Bühnenveranstaltungen bieten Wettbewerbe wie „Schlag den Entwickler“ und ein einmaliges Event mit Ben Collins (der als “Stig” berühmt wurde) und Nürburgring-Persönlichkeit Misha Charoudin; sie enthüllen zudem eine weitere Fahrzeugklasse für PMR.

GIANTS Software ist außerdem mit Highlands Fishing vertreten, der neuesten Erweiterung zum weltweit erfolgreichen Landwirtschafts-Simulator 25, und führt mit Bale Race einen kompetitiven Wettbewerb durch. Den Messestand verschönert der Publisher mit echten Maschinen und präsentiert den Audi R8 LMP900, Lamborghini Huracán Super Trofeo EVO2 sowie den landwirtschaftlichen JCB Fastrac 4000 iCON Series.

Project Motor Racing erscheint weltweit am 25. November 2025 für PC, PlayStation® 5 und Xbox Series X|S. Vorbestellungen sind ab sofort möglich und beinhalten den Bonus GTE Decade Pack. Außerdem ist ein Year 1 Bundle als Pre-Order erhältlich, das bis zu 30% Ersparnis gegenüber den Einzelkäufen bietet. Landwirtschafts-Simulator 25 ist für PC, Mac, PlayStation 5 und Xbox Series X|S verfügbar. Mit dem Year 1 Season Pass erhalten Fans drei Packs sowie die Highlands Fishing Erweiterung mit bis zu 25% Preisvorteil.