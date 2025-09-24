Project Motor Racing: Neue Marken und Ranglistenmodus enthüllt

Project Motor Racing debütiert mit Ranglisten-Online-Modus, sechs neuen Marken und Sebring auf der Tokyo Game Show.

Project Motor Racing startet mit neu angekündigten Fahrzeugen, einer neuen Rennstrecke und einem schnörkellosen Full-Service-Ansatz für Online-Wettbewerbe auf der Tokyo Game Show (TGS) durch.

Publisher GIANTS Software und Entwickler Straight4 Studios bestätigen außerdem sechs neue Marken, sieben Fahrzeuge sowie den Sebring International Raceway und stellen ein komplettes Online-Rennsport-Ökosystem vor.

Besucher der TGS in Japan können selbst Hand anlegen und die Rennsimulation ausprobieren.

Online-Rennen, entwickelt für Rennfahrer

„Keine Pässe. Keine Miete. Keine Abonnements“, sagt Ian Bell, CEO von Straight4. „PMR bietet vom ersten Tag an ein komplettes Online-Rennerlebnis – entwickelt für Fahrer, die einen fairen, harten Wettbewerb gegenüber komplizierten Paywalls und Qualifikationshürden bevorzugen.“

Neben einer herausfordernden Einzelspieler-Karriere im „Survival“-Stil erwartet Multiplayer-Wettkämpfer Folgendes:

Cross-Play Monatsmeisterschaften: Mit wöchentlich wechselnden Strecken und festgelegten Rennzeiten

Mit wöchentlich wechselnden Strecken und festgelegten Rennzeiten Zwei Ranglisten-Spielmodi: Unterbietet reale Rundenzeiten in den Factory Driver Challenges und nehmt an legendären, der Realität nachempfundenen Langstrecken-Events teil

Unterbietet reale Rundenzeiten in den Factory Driver Challenges und nehmt an legendären, der Realität nachempfundenen Langstrecken-Events teil Benutzerdefinierte Lobbys „wie in alten Zeiten“: Veranstaltet selbst definierte Rennen, einschließlich Autos, Strecken und Regeln – ohne zusätzliche Gebühren

Veranstaltet selbst definierte Rennen, einschließlich Autos, Strecken und Regeln – ohne zusätzliche Gebühren Freundschaftsrennen: 15-minütige Casual-Events, perfekt für Einsteiger oder als schnelle Abwechslung für Veteranen, mit abwechslungsreichen Playlists und Streckenrotation

15-minütige Casual-Events, perfekt für Einsteiger oder als schnelle Abwechslung für Veteranen, mit abwechslungsreichen Playlists und Streckenrotation Ranked Racing: Strukturierte Meisterschaften mit Matchmaking, Divisionen und Ranglisten pro Klasse

Natives Ranked Racing ohne weiteres Abonnement definiert das Multiplayererlebnis in PMR: Die Fahrer beginnen ihre Online-Karriere mit einem Lizenz-Test im Lime Rock Park für eine faire Ausgangsbasis.

Die Rennleistung sorgt für eine Fahrerbewertung von 0 bis 100 (Bewertungen pro Klasse, ohne ELO-Inflation) für Matchmaking und skillbasierte Startfelder, während plattformübergreifende Meisterschaften die PC- und Konsolenspieler für unterhaltsame und wettbewerbsfähige Rennen vereinen.

Der Multiplayer-Trailer stellt das Online-Ökosystem im Detail vor.

Weitere Marken und historischer Asphalt

Von Grassroots-Spezifikationen über Werks-GT-Klassen bis hin zu ikonischen Prototypen: PMR bietet Rennsport-Tiefe über Epochen und Disziplinen hinweg. Zur TGS begrüßt die Simulation neue Markenpartner – Acura, Chevrolet, Mazda, Mercedes-AMG, Nissan und Toyota – und erweitert damit eine Liste von 70 Fahrzeugen, die vom epochalen Mazda 787B (dem ersten japanischen Gesamtsieger der 24 Stunden von Le Mans 1991) bis zu den spannenden GT3/GT4-Konkurrenten von heute reicht.

Acura: 2022 Acura NSX GT3 Evo 22

Chevrolet: 2023 Chevrolet Corvette Z06 GT3.R

Mazda: 2017 Mazda MX-5 Spec, 1991 Mazda 787B

Mercedes-AMG: 2020 Mercedes-AMG GT3

Nissan: 2023 Nissan Z GT4

Toyota: 2023 Toyota GR Supra GT4 Evo

Mit dem Sebring International Raceway, einer der ältesten kontinuierlich betriebenen Rennstrecken in den USA, ist somit eine weitere Rennstrecke in der Auswahl von Project Motor Racing. Mit ihrer berühmt-berüchtigten anspruchsvollen Oberfläche, den langen Geraden und technisch anspruchsvollen Abschnitten bereichert sie die wachsende Auswahl an globalen Schauplätzen des Spiels.

Project Motor Racing erscheint weltweit am 25. November 2025 für PC, PlayStation®5 und Xbox Series X|S. Vorbestellungen sind auf ausgewählten Plattformen ab sofort möglich, inklusive des Bonuspakets „GTE Decade Pack“