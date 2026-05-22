Project Motor Racing: Neues GT Icons Pack angekündigt

Das GT Icons Pack erweitert Project Motor Racing um klassische Rennwagen der 1960er- und 1970er-Jahre sowie neue Inhalte für SimRacing-Fans.

Klassische Motorsport-Legenden halten schon bald Einzug in Project Motor Racing, denn mit dem neuen GT Icons Pack kündigen die Entwickler eine umfangreiche Erweiterung rund um ikonische Rennfahrzeuge der 1960er- und 1970er-Jahre an.

Das DLC erscheint am 23. Juni 2026 für Project Motor Racing und erweitert die Simulation um insgesamt neun neue Fahrzeuge aus drei zusätzlichen Klassen sowie eine weitere Rennstrecke.

Bereits vor dem offiziellen Release können Besucher der SimRacing Expo in Charlotte einen ersten Blick auf die Erweiterung werfen. Dort wird das Pack erstmals öffentlich spielbar präsentiert und legt dabei einen besonderen Fokus auf klassische US-amerikanische Rennwagen.

Zu den bestätigten Fahrzeugen gehören unter anderem der 1967er Chaparral 2F, die 1973er Chevrolet Corvette C3 sowie das 1964er Shelby Daytona Coupé. Die Auswahl deckt unterschiedliche Fahrstile ab — von leichten und präzisen Fahrzeugen bis hin zu brachialen V8-Maschinen des klassischen Langstreckenrennsports.

Project Motor Racing setzt mit dem neuen Inhaltspaket klar auf nostalgische Motorsport-Atmosphäre und möchte eine Ära einfangen, die für mechanischen Grip, rohe Geschwindigkeit und kompromisslosen Rennsport bekannt war.

Verantwortlich für das Projekt sind GIANTS Software sowie Straight4 Studios, die das Spiel gemeinsam weiter ausbauen.

Mit dem GT Icons Pack richtet sich die Simulation vor allem an Fans klassischer Rennsportgeschichte und erweitert das Fahrzeugaufgebot um einige der bekanntesten Motorsport-Ikonen ihrer Zeit.

9 Rennwagen in 3 Klassen

Das GT Icons Pack enthält außerdem den Rocky Knoll Raceway – einen schnellen Straßenkurs aus den USA mit zwei Streckenlayouts – sowie die folgenden Fahrzeuge:

GT 70

1974 Porsche 911 Carrera RSR 3.0

1973 Chevrolet Corvette C3

1973 Ford Capri RS3100

Sports Car 67

1967 Chapparal 2F

1967 Ford Mk.IV

1967 Lola T70 Mk 3

GT 60

1965 Chevrolet Corvette Grand Sport

1964 Shelby Daytona Coupe

1965 Jaguar E-Type Lightweight

Hier ein Trailer zum GT Icons Pack: