Project Motor Racing: Neues GT Icons Pack angekündigt

Klassische Motorsport-Legenden halten schon bald Einzug in Project Motor Racing, denn mit dem neuen GT Icons Pack kündigen die Entwickler eine umfangreiche Erweiterung rund um ikonische Rennfahrzeuge der 1960er- und 1970er-Jahre an.
Das DLC erscheint am 23. Juni 2026 für Project Motor Racing und erweitert die Simulation um insgesamt neun neue Fahrzeuge aus drei zusätzlichen Klassen sowie eine weitere Rennstrecke.
Bereits vor dem offiziellen Release können Besucher der SimRacing Expo in Charlotte einen ersten Blick auf die Erweiterung werfen. Dort wird das Pack erstmals öffentlich spielbar präsentiert und legt dabei einen besonderen Fokus auf klassische US-amerikanische Rennwagen.
Zu den bestätigten Fahrzeugen gehören unter anderem der 1967er Chaparral 2F, die 1973er Chevrolet Corvette C3 sowie das 1964er Shelby Daytona Coupé. Die Auswahl deckt unterschiedliche Fahrstile ab — von leichten und präzisen Fahrzeugen bis hin zu brachialen V8-Maschinen des klassischen Langstreckenrennsports.
Project Motor Racing setzt mit dem neuen Inhaltspaket klar auf nostalgische Motorsport-Atmosphäre und möchte eine Ära einfangen, die für mechanischen Grip, rohe Geschwindigkeit und kompromisslosen Rennsport bekannt war.
Verantwortlich für das Projekt sind GIANTS Software sowie Straight4 Studios, die das Spiel gemeinsam weiter ausbauen.
Mit dem GT Icons Pack richtet sich die Simulation vor allem an Fans klassischer Rennsportgeschichte und erweitert das Fahrzeugaufgebot um einige der bekanntesten Motorsport-Ikonen ihrer Zeit.
9 Rennwagen in 3 Klassen
Das GT Icons Pack enthält außerdem den Rocky Knoll Raceway – einen schnellen Straßenkurs aus den USA mit zwei Streckenlayouts – sowie die folgenden Fahrzeuge:
GT 70
- 1974 Porsche 911 Carrera RSR 3.0
- 1973 Chevrolet Corvette C3
- 1973 Ford Capri RS3100
Sports Car 67
- 1967 Chapparal 2F
- 1967 Ford Mk.IV
- 1967 Lola T70 Mk 3
GT 60
- 1965 Chevrolet Corvette Grand Sport
- 1964 Shelby Daytona Coupe
- 1965 Jaguar E-Type Lightweight
Hier ein Trailer zum GT Icons Pack:
9 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hab’s über Free Play Days mal ausprobiert. Hat mir nicht so gefallen. Da spiele ich lieber Forza Motorsport. Alle anderen wünsche ich viel Spaß mit dem neuen GT Icons Pack. 🙂
Im Angebot werde ich mir es kaufen, hat leider zu schlechte Bewertungen.
Ich fand es nicht so schlecht, bei 30€ könnte ich schwach werden.
Paar Jahre noch warten evtl ist es dann gut , habs auf dem PC günstig geschossen aber weder Triple Screen Support noch VR und beim fahren ist es auch solala vor allem mit Wheel denke die werden das noch richten evlt bekommen sie die Kurve noch ging ja bei LMU auch .
Dazu wäre Support fürs Motion System am Rig noch geil , irgendwie schade wenn das RIG so still steht 🙂
Bei Motorsport Spielen bin ich raus, bleibe lieber bei Forza Horizon 6.
Klasse Autopaket!
Aber das Spiel ist immer noch Grotten schlecht,schade das DLC Inhalte wichtiger sind als das Spiel mal zu optimieren,dabei hätte es so viel potenzial gehabt…👎🏻👎🏻👎🏻
OK interessiert das überhaupt jemand jetzt bei Forza 🤔 da ich keine Rennspiele spiele würde mich das mal interessieren
Kannst du ja kaum vergleichen. Das eine möchte Rennsport abbilden, das andere ist eine bunte Open World mit einfacheren Fahrverhalten. Ich glaube es gibt noch genug Leute, die lieber was realistischeres als Horizon spielen. Horizon bedient aber natürlich den Massenmarkt.
Ich fand es gar nicht so übel, als ich es mal ausprobiert habe. Performance war nicht so optimal und dass man innerhalb eines Rennwochenendes nicht speichern konnte, hatte mich genervt. Aber das Potenzial ist vorhanden.