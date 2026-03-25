Project Motor Racing: Riesiges Overhaul-Update 2.0 krempelt die Rennsimulation komplett um

Mit dem Update 2.0 für Project Motor Racing beginnt für die Rennsimulation eine neue Phase.
Nach einer gemischten Resonanz zum Launch im November hat Entwickler Straight4 Studios intensiv an Verbesserungen gearbeitet und liefert nun ein umfassendes Overhaul, das nahezu alle Bereiche des Spiels überarbeitet.
Schon beim ersten Start fällt die komplett neu gestaltete Benutzeroberfläche auf.
Menüs wurden klarer strukturiert, schneller zugänglich gemacht und insgesamt deutlich intuitiver aufgebaut. Neue Tooltips helfen dabei, Einstellungen wie Fahrzeug-Setups oder Force-Feedback besser zu verstehen und gezielt anzupassen.
Im Zentrum der Überarbeitung steht jedoch das Fahrgefühl. Mehr als 80 Fahrzeuge aus fünf Jahrzehnten Motorsport wurden überarbeitet, wobei besonders die Physik und das Handling im Fokus standen.
Ein neues Reifenmodell sorgt für realistischere Haftungsgrenzen und nachvollziehbarere Übergänge zwischen Grip und Kontrollverlust. Verbesserte Bremsstabilität, feinere Gasannahme sowie optimierte Assistenzsysteme tragen dazu bei, dass sich Fahrzeuge deutlich authentischer anfühlen.
Auch im Online-Bereich wurde nachgelegt.
Überarbeitete Anti-Cheat-Systeme, stabilere Rennabläufe und ein neues Lizenzpunkte-System sollen für fairere und verlässlichere Rennen sorgen. Gleichzeitig wurden Ranglisten-Events erweitert und alle Fahrzeugklassen für den kompetitiven Online-Modus freigeschaltet.
Der Karrieremodus wurde ebenfalls grundlegend überarbeitet und bietet nun eine klar strukturierte Motorsport-Reise mit dem Ziel, insgesamt 15 Meisterschaften zu gewinnen. Verbesserte Präsentation, neue Sponsoren wie Liqui Moly sowie zusätzliche Belohnungen und Zwischensequenzen sorgen für mehr Motivation und Fortschrittsgefühl.
Neben Gameplay und Struktur profitieren auch Technik und Grafik vom Update.
Verbesserte Beleuchtung, höhere Detailqualität sowie Optimierungen bei Performance und Stabilität sorgen für ein insgesamt flüssigeres Rennerlebnis auf Xbox Series X|S und PC.
Update 2.0 markiert damit einen wichtigen Meilenstein für Project Motor Racing und zeigt, wie stark sich die Rennsimulation durch Community-Feedback weiterentwickelt hat.
Für viele Spieler dürfte jetzt der ideale Zeitpunkt gekommen sein, auf die Strecke zurückzukehren.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Ok, wer spielt es und kann berichten, wie es sich jetzt mit Controller fährt?
Ich meine @HakunaTraumata spielt es, vielleicht kann er was dazu sagen, wenn er das Update ausprobiert hat.
Spielt sich nun deutlich angenehmer, die hypercars die sich gar nicht steuern ließen oder komische Sachen gemacht haben sind nun steuerbar. Hab bisher noch nicht alles ausprobiert, aber finde auch den 992 gte lässt sich jetzt deutlich angenehmer fahren. Sind gute Schritte in die richtige Richtung, aber da muss noch einiges kommen.
Hast du es selber schon gespielt mit Controller ? Und wenn ja hast du es auf Standard gelassen oder selbst experimentiert?
Habe seit Tag 1 von irgendeiner Seite die Controller Einstellungen übernommen und war/bin damit eigentlich zufrieden
Danke für deinen Eindruck. Ich habe es noch gar nicht selber ausprobiert. Hat man ja nur Schlimmes gelesen über den Zustand zur Veröffentlichung.
Aber eine neue gute Sim würde ich gerne mal wieder spielen, wenn sie Controllertauglich ist.
Fand das Ui gar nicht so schlecht, aber jetzt wirkt alles viel größer und übersichtlicher.
Wenn das wirklich jetzt die Version ist wie sie zu Release sein sollte würde ich sagen ist ok kann man mit arbeiten. Aber man merkt halt das ihnen wirklich was am Spiel liegt und sie auf die Community hören. Das Update ist jedenfalls ein guter Schritt in die richtige Richtung
Ich warte noch 1 Jahr. Denke dann ist das SPiel so wie es sein soll.
Auch eher nichts für mich, wünsche allen anderen hier viel Spaß.