Project Motor Racing: Ungefiltertes Gameplay aus dem Cockpit

Straight4 Studios und GIANTS Software zeigen euch pures Gameplay aus dem Rennspiel Project Motor Racing.
Ohne Filter, ohne Effekte und ohne Spielereien geht es direkt in die Cockpit-Ansicht.
Am 25. November könnt ihr selbst das Lenkrad in die Hand nehmen, wenn Project Motor Racing für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheint.
Grafisch etwas mager auf den ersten Blick.
Sieht nicht so übel aus aber geht besser !
Aber das ist doch wahrscheinlich wieder nur GT2/3 usw. Oder?
Sieht eher nach einem Projekt Cars Teil aus..Also nix wildes..