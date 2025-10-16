Project Motor Racing: Ungefiltertes Gameplay aus dem Cockpit

In einem neuen Gameplay zu Project Motor Racing seht ihr ungefiltertes Gameplay direkt aus dem Cockpit.

Straight4 Studios und GIANTS Software zeigen euch pures Gameplay aus dem Rennspiel Project Motor Racing.

Ohne Filter, ohne Effekte und ohne Spielereien geht es direkt in die Cockpit-Ansicht.

Am 25. November könnt ihr selbst das Lenkrad in die Hand nehmen, wenn Project Motor Racing für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erscheint.